Last-Minute-Elfertor von Gasperlmair rettet Punkt für Steinerkirchen - 3:3 gegen Gaspoltshofen

Im Spitzenspiel der 2. Klasse Mitte-West am Sonntag zwischen dem FC Union Steinerkirchen und Union Gaspoltshofen endete mit einem 3:3-Remis. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Thomas Gasperlmair gelang vor 150 Zuschauern auf dem Sportplatz Steinerkirchen ein Doppelpack.

Es war das erwartete Spitzenmatch zwischen dem Tabellenersten aus Gaspoltshofen und dem Zweiten aus Steinerkirchen: Christian Bamminger traf vor 150 Zuschauern nach zwei Minuten zur 1:0-Führung für die Union Gaspoltshofen. In der 20. Minute erhöhte Josef Jedinger auf 2:0 für den aktuellen Ligaprimus. Vier Minuten später verkürzte Daniel Mittermair per Elfmeter auf 1:2 für die Hausherren aus Steinerkirchen. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit durch Referee Ahmed Causevic hatten die Gaspoltshofener einen knappen Vorsprung herausgespielt. Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte beförderte Stefan Schneeweiss das Leder zum 3:1 des Gasts über die Linie (60.). Thomas Gasperlmair schlug doppelt zu und glich damit für seine Steinerkirchener aus (72./89.), sein letztes Tor gelang ihm per Elfmeter. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich die Heimmannschaft und die Union Gaspoltshofen mit einem torreichen Unentschieden.

Tabellensituation unverändert

Nach zehn Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den FC Union Steinerkirchen 23 Zähler zu Buche. Der FC Union Steinerkirchen blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Union Gaspoltshofen bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat die Union Gaspoltshofen neun Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich die Union Gaspoltshofen selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Nach der Union Gaspoltshofen stellt FC Union Steinerkirchen mit 33 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Am nächsten Samstag reist der FC Union Steinerkirchen zum SV Kematen am Innbach, zeitgleich empfängt die Union Gaspoltshofen den SV Schlüßlberg.

2. Klasse Mitte-West: FC Union Steinerkirchen – Union Gaspoltshofen, 3:3 (1:2)

2 Christian Bamminger 0:1

20 Josef Jedinger 0:2

24 Daniel Mittermair 1:2

60 Stefan Schneeweiss 1:3

72 Thomas Gasperlmair 2:3

89 Thomas Gasperlmair 3:3

