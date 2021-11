Timelkam und Weibern trennen sich 1:1

Details Sonntag, 07. November 2021 18:48

Am Samstag kam die Union GT Weibern beim ATSV Timelkam nicht über ein 1:1 hinaus. Timelkam erwies sich gegen die Union Weibern als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Vor 90 Zuschauern im Timelkamer Römer-Stadion kassierte Andreas Kastinger für ein Foulspiel die Rote Karte.

Daniel Kuzniarski brachte den ATSV Timelkam in der vierten Minute in Front. Zur Pause reklamierte der Gastgeber eine knappe Führung für sich. Das 1:1 von Weibern stellte Benjamin Landauer sicher (46.). In der 56. Minute kassierte Andreas Kastinger aufseiten der Gastgeber für ein Foulspiel von Referee Alois Tiefenthaler die Rote Karte. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich ATSV Timelkam und die Union GT Weibern die Punkte teilten.

Keine Tabellenveränderung

Der ATSV Timelkam muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse geht Timelkam in der Rückrunde von der zwölften Position an. Vollstreckerqualitäten demonstrierten die Timelkamer bislang noch nicht. Der Angriff des ATSV Timelkam ist mit acht Treffern der erfolgloseste der 2. Klasse Mitte-West. Einen Sieg, zwei Remis und neun Niederlagen hat der ATSV Timelkam derzeit auf dem Konto. Vor fünf Spielen bejubelte Timelkam zuletzt einen Sieg. Die Union GT Weibern bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz acht. Der Gast verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Vom Glück verfolgt war Weibern in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Der ATSV Timelkam verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 20.03.2022 den ASV Raika Niederthalheim. Kommenden Samstag (14:00 Uhr) bekommt die Union GT Weibern Besuch vom FC Union Steinerkirchen.

2. Klasse Mitte-West: ATSV Timelkam – Union GT Weibern, 1:1 (1:0)

4 Daniel Kuzniarski 1:0

46 Benjamin Landauer 1:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!