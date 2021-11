Bad Schallerbach 1b bleibt Schlusslicht - nach 0:2 gegen Steinhaus

Details Sonntag, 07. November 2021 19:03

Für den SV Bad Schallerbach 1b gab es in der Heimpartie gegen die Union Kremsmüller Steinhaus, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier ging die Union Steinhaus als Favorit ins Spiel gegen Bad Schallerbach 1b – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Michael Mitter sorgte mit seinen zwei Toren für die drei Punkte für sein Team.

Mirza Mahmuljin stellte die Weichen für Union Kremsmüller Steinhaus auf Sieg, als er in Minute drei mit dem 1:0 zur Stelle war. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Murat Aplak seine Chance und schoss das 2:0 (42.) für die Gäste. Den Grundstein für den Sieg über SV Bad Schallerbach 1b legte die Union Kremsmüller Steinhaus bereits in Halbzeit eins. Somit konnten die Gäste aus Steinhaus drei wichtige Punkte an diesem Samstag nachhause mitnehmen.

Hofkirchen/Tr. auf Rang zehn

Der SV Bad Schallerbach 1b stellt die anfälligste Defensive der 2. Klasse Mitte-West und hat bereits 42 Gegentreffer kassiert. Der Gastgeber besetzt mit vier Punkten einen Abstiegsrelegationsplatz. Im Sturm von Bad Schallerbach 1b stimmt es ganz und gar nicht: Zehn Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von B. Schallerbach 1b alles andere als positiv. Vor sieben Spielen bejubelte der SV Bad Schallerbach 1b zuletzt einen Sieg. Die Union Steinhaus holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Im letzten Match der Hinrunde tat Steinhaus etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz neun. Die Union Kremsmüller Steinhaus bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten. Die Union Steinhaus beendete die Serie von sechs Spielen ohne Sieg.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 20.03.2022 für Bad Schallerbach 1b auf der eigenen Anlage gegen den FC Union Steinerkirchen. Steinhaus tritt am gleichen Tag beim Vöcklabrucker Sportclub an.

2. Klasse Mitte-West: SV Bad Schallerbach 1b – Union Kremsmüller Steinhaus, 0:2 (0:2)

3 Mirza Mahmuljin 0:1

42 Murat Aplak 0:2

