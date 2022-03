BW Stadl-Paura erfolgsverwöhnt - 3:0-Auswärtserfolg bei Hofkirchen an der Trattnach

Details Montag, 21. März 2022 09:32

Union Hofkirchenan der Trattnach konnte Sk Blau Weiss Stadl-Paura nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Somit rutschte der Gastgeber einen Platz in der Tabelle nach unten.

Der SK Blau Weiss Stadl-Paura ging durch Mensur Zukic in der siebten Minute in Führung. Christoph Hautzinger beförderte das Leder zum 2:0 der Gäste über die Linie (18.). Die Hintermannschaft der Union Hofkirchen an der Trattnach ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Noah Walchshofer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für SK Blau Weiss Stadl-Paura (64.). Die 0:3-Heimniederlage von Union Hofkirchen an der Trattnach war Realität, als Schiedsrichter Mevlüt Birten die Partie letztendlich abpfiff.

Stadl-Paura bleibt Dritter

Durch diese Niederlage fällt der Gastgeber in der Tabelle auf Platz elf zurück. Wo bei dem Gastgeber der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die zwölf erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Die Union Hofkirchen an der Trattnach kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Die letzten Auftritte von Union Hofkirchen an der Trattnach waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

SK Blau Weiss Stadl-Paura hat nach dem souveränen Erfolg über Union Hofkirchen an der Trattnach weiter die dritte Tabellenposition inne. Der SK Blau Weiss Stadl-Paura knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte BW Stadl-Paura acht Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen bei ienem 28:20-Torverhältnis. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der man ungeschlagen ist.

Die Union Hofkirchen an der Trattnach wird am kommenden Sonntag von der Union GT Weibern empfangen. Das nächste Spiel des SK Blau Weiss Stadl-Paura findet in zwei Wochen statt, wenn man am 03.04.2022 den SV Schlüßlberg empfängt.

2. Klasse Mitte-West: Union Hofkirchen an der Trattnach – SK Blau Weiss Stadl-Paura, 0:3 (0:2)

64 Noah Walchshofer 0:3

18 Christoph Hautzinger 0:2

7 Mensur Zukic 0:1