Abwärtstrend bei WSC Hertha 1b - 1:2 bei Niederthalheim

Details Sonntag, 27. März 2022 20:25

Ein Tor machte den Unterschied – der ASV Raika Niederthalheim siegte mit 2:1 gegen WSC Hertha Wels 1b. Vollends überzeugen konnte der ASV Niederthalheim dabei jedoch nicht. Die Gastgeber hatten im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 1:0 knapp die Nase vorn gehabt.

Amar Udovcic stellte die Weichen für den ASV Raika Niederthalheim auf Sieg, als er in Minute 27 mit dem 1:0 zur Stelle war. Viktor Benedek erhöhte für den ASV Raika Niederthalheim auf 2:0 (33.). Mit der Führung für den ASV Raika Niederthalheim ging es in die Halbzeitpause. Jan Stuchlik schoss für WSC Hertha Wels 1b in der 80. Minute das erste Tor. Letzten Endes holte der Gastgeber aus Niederthalheim gegen die Gäste drei Zähler.

Niederthalheim klettert auf dritten Platz

Durch den Erfolg verbesserte sich der ASV Raika Niederthalheim im Klassement auf Platz drei. Der ASV Niederthalheim präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 34 geschossene Treffer gehen auf das Konto des ASV. Der ASV Raika Niederthalheim knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der ASV Niederthalheim acht Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen.

Durch diese Niederlage fällt WSC Hertha Wels 1b in der Tabelle auf Platz zehn zurück. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von WSC Hertha 1b alles andere als positiv. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang WSC Hertha Wels 1b auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am nächsten Sonntag reist der ASV Raika Niederthalheim zur Union Hofkirchen an der Trattnach, zeitgleich empfängt WSC Hertha 1b die Union Kremsmüller Steinhaus.

2. Klasse Mitte-West: ASV Raika Niederthalheim – WSC Hertha Wels 1b, 2:1 (2:0)

80 Jan Stuchlik 2:1

33 Viktor Benedek 2:0

27 Amar Udovcic 1:0