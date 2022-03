FC Steinerkirchen seit sieben Spielen ohne Pleite – Krise von Bad Schallerbach 1b geht weiter

Details Montag, 21. März 2022 09:23

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Bad Schallerbach 1b und dem FC Steinerkirchen, die mit 1:2 endete. Vollends überzeugen konnte Steinerkirchen dabei jedoch nicht. Der Gast war im Hinspiel gegen B. Schallerbach 1b in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:0-Sieg eingefahren.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten die Null. Das änderte sich, als der SV Bad Schallerbach 1b das erste Tor des Spiels erzielte und so die turbulente Schlussphase einläutete (75.), den Treffer erzielte Elis Aliti per Elfmeter. Die passende Antwort hatte Thomas Gasperlmair parat, als er in der 76. Minute zum Ausgleich traf. In der 78. Minute kassierte Ensar Ajredini für eine Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte. Daniel Mittermair versenkte den Ball in der 79. Minute im Netz von SV Bad Schallerbach 1b. Letzten Endes holte der FC Union Steinerkirchen gegen das Schlusslicht drei Zähler.

Bad Schallerbach weiterhin Schlusslicht

44 Tore kassierte SV Bad Schallerbach 1b bereits im Laufe dieser Spielzeit bei nur 11 erzielten Treffern – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Mitte-West. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten des SV Bad Schallerbach 1b alles andere als positiv. SV Bad Schallerbach 1b entschied kein einziges der letzten acht Spiele für sich.

Nach 13 absolvierten Spielen stockte der FC Steinerkirchen sein Punktekonto bereits auf 30 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz, Torverhältnis 41:13. Der Defensivverbund von Steinerkirchen steht nahezu felsenfest. Erst 13-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Die bisherige Spielzeit des FC Union Steinerkirchen ist weiter von Erfolg gekrönt. Der FC Steinerkirchen verbuchte insgesamt neun Siege und drei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Steinerkirchen seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Am nächsten Sonntag reist SV Bad Schallerbach 1b zur Union Gaspoltshofen, zeitgleich empfängt der FC Union Steinerkirchen den Vöcklabrucker Sportclub.

2. Klasse Mitte-West: SV Bad Schallerbach 1b – FC Union Steinerkirchen, 1:2 (0:0)

75 Elis Aliti 1:0

76 Thomas Gasperlmair 1:1

79 Daniel Mittermair 1:2