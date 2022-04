Gaspoltshofen auf Aufstiegskurs - nach 2:0 bei Vöcklabruck

Details Montag, 04. April 2022 20:19

Am Sonntag trafen der Vöcklabrucker SC und Union Gaspoltshofen aufeinander. Das Match entschied der Tabellenprimus mit 2:0 für sich. Die Union Gaspoltshofen war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel hatte beim 1:1 keinen Sieger gefunden.

Vöcklabrucker Sportclub geriet in der 34. Minute durch ein Tor von Kevin Stögmüller ins Hintertreffen. Ehe es in die Halbzeitpause ging, hatte das Match noch einen Treffer parat: Vor 80 Zuschauern markierte Andreas Mader das 2:0. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich Union Gaspoltshofen bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

Gaspoltshofen weiter souverän

Der Vöcklabrucker Sportclub führt mit 21 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Die Situation beim Vöcklabrucker SC bleibt angespannt. Gegen die Union Gaspoltshofen kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Wer soll Gaspoltshofen noch stoppen? Die Gäste verbuchten gegen Vöcklabruck die nächsten drei Punkte und führen das Feld der 2. Klasse Mitte-West weiter an. Mit nur acht Gegentoren stellt die Union Gaspoltshofen die sicherste Abwehr der Liga. Gaspoltshofen bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat die Union Gaspoltshofen 13 Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Gaspoltshofen selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Nächster Prüfstein für den Vöcklabrucker Sportclub ist der SV Kematen am Innbach auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 16:30). Die Union Gaspoltshofen misst sich zur selben Zeit mit dem ATSV Timelkam.

2. Klasse Mitte-West: Vöcklabrucker Sportclub – Union Gaspoltshofen, 0:2 (0:2)

44 Andreas Mader 0:2

34 Kevin Stoegmueller 0:1