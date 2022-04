5:0! Union Gaspoltshofen rupft "Fledermäuse" erneut

Details Montag, 25. April 2022 11:06

In der 19. Runde der 2. Klasse Mitte-West kam es in der Begegnung zwischen der Union Gaspoltshofen und der Union Hofkirchen/Trattnach stand ein Duell "David gegen Goliath" auf dem Programm. Im Aufeinandertreffen zwischen dem unangefochtenen Tabellenführer und dem Elftplatzierten waren die Rollen klar verteilt. Nach einem 5:0-Kantersieg im Hinspiel wurde der seit 31. Oktober 2020 ungeschlagene Ligaprimus seiner Favoritenrolle auch am Sonntagnachmittag eindrucksvoll gerecht, behielt mit dem gleichen Ergebnis wie im Herbst die Oberhand und fuhr den siebenten "Dreier" in Serie ein. Die "Fledermäuse" hingegen mussten im sechsten Rückrundenspiel die fünfte Niederlage einstecken.

Spiel auf ein Tor ist früh entschieden

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Rauf ging es erwartungsgemäß vorwiegend in eine Richtung. Der Tabellenführer legte sofort den Vorwärtsgang ein, leistete sich in den ersen Minuten aber den Luxus, einige Chancen zu vergeben. Nach einer Viertelstunde brandete am Sportplatz erstmals Jubel auf - Christian Bamminger war es, der mit seinem 21. Saisontreffer den Bann brechen konnte. Keine zehn Minuten später musste Gästegoalie Friedrich Groissböck erneut hinter sich greifen, als Josef Jedinger nach einem gelungenen Spielzug aus kurzer Distanz erfolgreich war. Das Spiel auf ein Tor war nach 30 Minuten entschieden. Stefan Aspöck war nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle und besiegelte den 3:0-Pausenstand.

Tabellenführer legt zwei Treffer nach

Nach Wiederbeginn bekamen die Besucher das gleiche Bild zu sehen, spielte sich auch in den zweiten 45 Minuten das Geschehen zumeist vor dem Hofkirchener Kasten ab. Bis zum nächsten Treffer mussten sich die Zuschauer aber bis zur 65. Minute gedulden, ehe Aspöck nach einem Corner den Ball versenkte und zum zweiten Mal an diesem Nachmittag sich als Torschütze feiern lassen konnte. Kurz danach verzeichnete Gaspoltshofen-Schlussmann Jakob Aschauer den ersten Ballkontakt - nach einem harmlosen Distanzschuss nahm der Keeper das Spielgerät auf. Wenig später war es wieder Jedinger, der eine feine Einzelleistung erfolgreich abschloss und mit seinem bereits 24. Saisontor den 5:0-Endstand fixierte.

Thomas Schneeweiß, Sektionsleiter Union Gaspoltshofen:

"Wie schon im Herbst konnten wir auch vor heimischer Kulisse einen Kantersieg feiern und den Pflicht-Dreier einfahren. Wir sind seit eineinhalb Jahren ohne Niederlage und somit auf dem richtigen Weg. Nachdem uns die Corona-Pandemie zwei Mal den Aufstieg vermasselt hat, wollten wir den tollen Lauf fortsetzen und im Sommer in die 1. Klasse zurückkehren".