Später Treffer beschert WSC Hertha 1b vierten Rückrundensieg

Details Samstag, 30. April 2022 12:52

Zum Auftakt des 20. Spieltages der 2. Klasse Mitte-West kam es im Aufeinandertreffen zwischen dem WSC Hertha und dem SV Bad Schallerbach zum Duell der beiden 1b-Teams. Im Kräftemessen zwischen dem Neuntplatzierten und dem Vorletzten ging es tabellarisch um die "Goldene Ananas", zwischen den beiden jungen zweiten Mannschaften des Regional- bzw. OÖ-Ligisten ging es aber auch um die Ehre. Nach einem klaren 3:0-Erfolg im Hinspiel lieferten die Messestädter auch am Freitagabend eine anständige Leistung ab, beim 1:0-Sieg musste die Unterberger-Elf aber auf den entscheidenden Treffer lange warten. Während die Hertha in der Rückrunde den vierten "Dreier" einfuhr, mussten die "Bad-Kicker" im zehnten Auswärtsspiel die bereits achte Niederlage einstecken.

Hausherren vergeben gute Chancen

Die Mannen von Trainer Stefan Unterberger, der beim Regionalligisten ab sofort auch das Amt des Sportlichen Leiters bekleidet, wurden im Mauth Stadion ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht. Die Welser agierten mit und gegen den Ball ausgezeichnet und setzten die Akzente, während die Gäste lediglich durch Standards Torgefahr erzeugen konnten. Die Messestädter spielten durckvoll nach vorne und kreierten einige dicke Chancen, zwei davon konnte Kingsley Umedi aber nicht nutzen. Zudem brachte auch Leart Aljiji in aussichtsreicher Position den Ball nicht im Bad Schallerbacher Kasten unter. Somit ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause.

Entscheidung in Minute 88

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Haliti bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Bei den Gästen zeigten taktische Umstellungen die gewünschte Wirkung, weshalb die Ruckendorfer-Elf im zweiten Durchgang der Hertha ein Duell mit offenem Visier lieferte. Der SV tauchte nun immer wieder gefährlich vor dem Tor der Heimischen auf, konnte ein, zwei gute Chancen aber nicht nutzen. Die Unterberger-Elf hingegen hatte im zweiten Abschnitt Probleme mit den mit weiten Bällen agierenden Bad Schallerbacher. In der Schlussphase suchten beide Mannschaften die Entscheidung, wurden hüben wie drüben Chancen kreiert. Ein Treffer lag in der Luft und fiel in Minute 88 auch. Die Hausherren verloren im gegnerischen Strafraum den Ball, eroberten das Spielgerät aber postwendend zurück. Der eingewechselte Stipo Mandic schlug eine feine Flanke, der aufgerückte Linksverteidiger, Denis Xhelili stand goldrichtig und fixierte den 1:0-Sieg der Hertha.

Stefan Unterberger, Trainer WSC Hertha 1b:

"Auch wenn die Gäste vor allem in der zweiten Halbzeit eine starke Performance ablieferten, hatten wir ein klares Chancenplus und konnten einen verdienten Sieg feiern. Die junge Mannschaft arbeitet seit geraumer Zeit hart und gut und hat sich mit dem bereits vierten Rückrunden-Dreier belohnt".