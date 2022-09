5. Sieg im 5. Spiel! Krenglbach dominiert weiterhin die Liga

Details Sonntag, 11. September 2022 10:29

Der SV Fenastra Krenglbach spielte am Samstagnachmittag zu Hause gegen den SK Blau-Weiß Stadl-Paura. Der Absteiger aus Krenglbach ließ in dieser Saison in der 2. Klasse Mitte West noch nichts anbrennen und holte aus vier Spielen ebenso viele Siege. Die Gäste konnten neben zwei Niederlagen auch zweimal als Sieger vom Platz gehen. Trotzdem waren die Rollen klar verteilt und schlussendlich konnten sich auch die Heimischen den fünften Sieg in dieser Saison sichern.

Ausgeglichene 1. Halbzeit

In der 15. Minute durften die Heimischen zum ersten Mal an diesem Nachmittag jubeln. Nach einem Abspielfehler der Hintermannschaft von Stadl Paura kam Rene Grubmüller zum Ball und dieser konnte aus rund 30 Metern den Ball im Tor versenken. Zwar versuchten die Heimischen einen zweiten Treffer zu erzielen, aber generell sahen die Zuseherinnen und Zuseher keine qualitativ hochwertige Partie und beide Mannschaften fanden lediglich Halbchancen vor.

Krenglbach bringt den Sieg über die Zeit

In der 2. Hälfte zeigten sich die Gäste verbessert und Armin Mujagic scheiterte zweimal aus aussichtsreicher Position. Krenglbach wurde in der Folge vor allem über Standardsituationen und über die Flügel gefährlich. So auch in der 58. Minute, denn nach einer wunderschönen Flanke aus dem Halbfeld konnte Torhüter Wolschütz einen Schuss aus kurzer Distanz von Braun gerade noch im Liegen parieren. Beide Teams kämpften bis zum Schluss und man merkte, dass die Heimischen unbedingt für die Entscheidung in dieser Partie sorgen wollten. Da aber kein weiterer Treffer gelingen sollte, gewinnen die Heimischen knapp aber verdient mit 1:0.

Stimme zum Spiel (Andreas Wolfsberger Sektionsleiter SV Krenglbach):

„Wir sind bisher sehr zufrieden, es gibt aber natürlich überall noch Verbesserungspotenzial. Offensiv müssen wir unsere Chancen noch besser verwerten, dafür verteidigen wir aus dem Spiel alles sehr gut und haben erst ein Gegentor aus einem Elfmeter bekommen.“

Die Besten:

Rene Grubmüller (ZM)