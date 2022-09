Niederthalheim verschenkt in den Schlussminuten den Sieg

Details Sonntag, 18. September 2022 12:40

In der 6. Runde der 2. Klasse Mitte West spielte die Union Sipbachzell zu Hause gegen den ASV Niederthalheim. Während die Heimischen in der bisherigen Saison zwei Siege feiern durften und drei Niederlagen einstecken mussten, konnten die Gäste dreimal gewinnen und verspielten zweimal. Somit durften sich die Zuseher eine spannende Partie erwarten.

Blitzstart der Heimischen

Bereits nach 5 Minuten zappelte der Ball im Tor der Gäste. Ein Freistoß von Tim Pieringer von der linken Seite ging an Freund und Feind vorbei und landete genau in der langen Ecke. In der 13. Minute gab es einen Freistoß auf der anderen Seite. Amar Udovcic schoss den Ball perfekt an der Mauer vorbei und traf zum 1:1. Danach übernahm Niederthalheim das Kommando, jedoch gab es nur Halbchancen, wodurch es auch mit einem Unentschieden in die Pause ging.

Die Gäste dominierten die 2. Hälfte

Die Gäste nahmen in der 2. Hälfte das Heft in die Hand und erspielte sich gute Möglichkeiten. Udovcic tankte sich auf der Seite durch, zog in den Strafraum und scheiterte dann aber allein vorm Tor an Sipbachzells Schlussmann Schrögenauer. In der 64. Minute konnte sich dann aber Amar Udovcic über seinen zweiten Treffer freuen. Nach einer Flanke in die Mitte konnten die Heimischen den Ball nur schlecht klären und Udovcic kam 16 Meter vor dem Tor zum Ball. Sein Schuss landete dann unhaltbar in den Maschen. In der 68. Minute konnten die Gäste die Führung ausbauen. Niederthalheim schlug einen hohen Ball in den Sechzehner und Kilian Krinzinger köpfelte das Spielgerät unhaltbar ins eigene Tor. Als die Zuseher bereits mit einem Sieg für Niederthalheim rechneten, kamen die Heimischen in der 89. Minute zum Anschlusstreffer. Helmut Austerhuber wurde mit einem tiefen Ball auf die Reise geschickt und dieser verwertete souverän zum 2:3. Danach warf Sipbachzell alles nach vorne und kam in der 93. Minute noch zu einem Freistoß. Tim Pieringer platzierte den Ball aus rund 18 Metern im Kreuzeck und traf zum vielumjubelten Ausgleich.

Stimme zum Spiel (Michael Zaiser, Trainer ASV Niederthalheim):

„Wenn man in der 88. Minute 3:1 führt, geht man davon aus, dass man das Spiel gewinnt und so ist es jetzt sehr unglücklich. Der Punkt fühlt sich eher wie eine Niederlage an. Nachdem aber Sipbachzell in der 1. Halbzeit besser war und wir in der 2. Halbzeit, ist es dann wahrscheinlich auch ein gerechtes Unentschieden.

Die Besten:

Amar Udovcic beziehungsweise Jakob Hofer