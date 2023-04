Kraftakt! Nach 0:3-Rückstand ringt Tabellenführer dank Dranga-Dreierpack SV Bad Schallerbach 1b nieder

Details Freitag, 07. April 2023 11:43

Der 17. Spieltag der 2. Klasse Mitte-West wurde bereits am Gründonnerstag mit der Begegnung zwischen dem SV Fenastra Krenglbach und dem SV sedda Bad Schallerbach 1b eröffnet. Im Inno-Aktiv Sportpark empfing der auf eigener Anlage in dieser Saison noch ungeschlagene Tabellenführer den Sechstplatzierten. Die junge zweite Mannschaft des OÖ-Liga-Absteigers erwischte den Favoriten eiskalt und hatte nach einer frühen 3:0-Führung eine faustdicke Überraschung vor Augen, trotz guten Chancen konnte die Rückendorfer-Elf den Sack aber nicht zumachen und stand am Ende mit leeren Händen da. Die Mannen von Trainer Bojan Markovic hingegen bewiesen tolle Moral, hatten zudem das nötige Quäntchen Glück, behielten nicht zuletzt aufgrund eines Dreierpacks von Torjäger Jakub Dranga mit 4:3 die Oberhand und festigten mit dem siebenten Sieg in den acht bisherigen Heimspielen den Platz an der Sonne.

Starke Rückendorfer-Elf mit souveräner 3:0-Führung

Coronabedingt musste der Ligaprimus am vergangenen Wochenende das Spiel gegen Kohlgrube absagen und konnte aus diesem Grund in den letzten Tagen auch nicht trainieren. Die jungen "Bad-Kicker" wussten diesen Umstand zu nutzen und schlugen gegen die zunächst angeschlagenen Krenglbacher in der Anfangsphase eiskalt zu. Nach einem Fehlpass im Spielaufbau der Heimischen versenkte der an diesem Tag überragende Venhar Jashari den daraus resultierenden Freistoß. In Minute fünf vollendete Kenan Salo einen sehenswerten Spielzug der Gäste zum 0:2. Der frühe Doppelschlag weckte die Krenglbacher Lebensgeister, fand der Tabellenführer zusehends besser ins Spiel, bei der besten Chance der Hausherren scheiterte Alexander Niedersüss aber an Gästegoalie Kevin Koch. In Minute 25 stellte die starke Gästeelf von Coach Harald Ruckendorfer die Weichen vermeintlich auf Sieg. Die Bad Schallerbacher führten vor allem in der Offensive eine feine Klinge, Benito Hemmelmayr war es, der eine gelungenen Kombination erfolgreich abschloss. Da die Gäste die eine oder andere weitere Einschussgelegenheit nicht nutzen konnten, blieb es bis zur Pause beim 0:3.

Torjäger lässt Tabellenführer wieder hoffen

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Caliskan bekamen die Zuschauer ein ausgeglichenes Match zu sehen. Mit den Einwechslungen von Stefan Braun, Mario Waltenberger und Daniel Gabrysch kam frischer Schwung ins Krenglbacher Spiel. In Minute 52 durfte der Favorit auf die Wende hoffen, als sich die Hausherren geschickt nach vorne kombinierten, Braun mit der Ferse ablegte, Dranga an der Strafraumgrenze direkt abzog und die Kugel flach im rechten Eck versenkte. Die Markovic-Elf war bemüht, das Blatt zu wenden, die jungen Gäste hielten aber beherzt dagegen und tauchten immer wieder gefährlich vor dem Krenglbacher Kasten auf, verabsäumten es jedoch, weitere Chancen zu nutzen und den Sack zuzumachen.

Krenglbacher Joker sticht - Dranga schnürt Dreierpack

Diese Nachlässigkeit wurde in der Schlussviertelstunde gnadenlos bestraft. Zunächst marschierte der ebenerst eingewechselte Tobias Drack von der linken Seite in die Mitte, der 27-Jährige hatte beim Abschluss Glück, denn Keeper Koch war am Ball dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. In Minute 85 konnte Bad Schallerbachs Schlussmann nach einem Niedersüss-Freistoß den Ball nur kurz abwehren, Dranga stand dort, wo ein Torjäger stehen muss und stellte per Abstauber auf 3:3. In einem überaus interessanten Match sah es bereits nach einer Punkteteilung aus. Doch nachdem Florian Grechhamer mit der Ampelkarte vom Platz gestellt wurde, gelang dem Tabellenführer in Minute 94 gegen dezimierte Gäste der "Lucky Punch". Wieder war es Dranga, der nach einer weiten Freistoßflanke von Robert Götzenberger das Spielgerät mit der Brust gekonnt annahm, der 25-jährige Slowake, der im letzten Sommer von Ottensheim nach Krenglbach gewechselt war, setzte des Leder ins lange Eck und schoss die Markovic-Elf mit seinem 15. Saisontreffer zum nicht mehr für möglich gehaltenen 4:3-Sieg.

Andreas Wolfsberger, Sektionsleiter SV Krenglbach:

"Coronabedingt hatten einige Spieler Probleme, darum haben wir die Anfangsphase verschlafen. Die Gäste verfügen über zahlreiche überaus talentierte Spieler und hätten das Spiel aufgrund der vielen Chancen vorzeitig entscheiden können. Doch wie in den Partien gegen Bruckmühl und Roitham hat unsere Mannschaft tolle Moral bewiesen und erneut einen Rückstand wettgemacht. Wir hatten bereits die zweite Saisonniederlage vor Augen, konnten das Spiel in der Schlussphase aber drehen und letztendlich mit viel Glück einen Sieg feiern".

