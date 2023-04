Union Bruckmühl geht unter Neo-Trainer auch in der VAZ Arena leer aus

Details Samstag, 01. April 2023 12:41

Zum Auftakt der 16. Runde der 2. Klasse Mitte-West kam es zum Kräftemessen zwischen der Union VAZ Mayr Sipbachzell und der Union Bruckmühl. Im Duell zwischen dem Zwölftplatzierten und dem Neunten trafen zwei Mannschaften aus der unteren Tabellenregion aufeinander. Nach einem hauchdünnen 4:3-Erfolg im Hinspiel wollten die Gäste auch in der VAZ Arena einen "Dreier" einfahren, doch im dritten Spiel unter Neo-Trainer Laszlo Major zogen die Bruckmühler am Freitagabend zum dritten Mal den Kürzeren und mussten die insgesamt vierte Niederlage in Serie einstecken. Die Hofer-Elf hingegen durfte sich mit einem 2:1-Erfolg im neunten Heimspiel über den erst zweiten Sieg freuen.

Hausherren in Halbzeit eins mit frühem und spätem Treffer

Die Gäste verschliefen den Start und gerieten nach nur fünf Minuten ins Hintertreffen, als Helmut Austerhuber nach einem Lochpass vor dem Bruckmühler Gehäuse die Ruhe bewahrte und den Ball an Gästegoalie Bernhard Birner vorbeischob. Die Major-Elf war in Halbzeit eins von der Rolle, hatte mit dem rutschigen Geläuf zu kämpfen und produzierte zahlreiche Fehlpässe. Die Heimelf von Coach Michael Hofer hingegen kontrollierte das Geschehen, hielt die Zügel in der Hand und durfte kurz vor der Pause erneut jubeln. Nach einem weiten Pass der Hausherren war Bruckmühl-Keeper Birner beim Schuss von Jakob Hofer am Ball dran, der 28-jährige Schlussmann konnte den Einschlag der Kugel zum 2:0-Halbzeitstand aber nicht verhindern.

Trotz raschem Anschlusstreffer kann Major-Elf das Blatt nicht wenden

Nach einer Kabinenpredigt von Neo-Trainer Major sowie der Einwechslung voin Philip Deisenhammer und Oliver Pohn kehrten die Gäste entschlossen auf den Platz zurück. Kaum hatte Schiedsrichter Shishko den zweiten Durchgang angepfiffen, durften die Bruckmühler auf die Wende hoffen. Nach einer Spielverlagerung auf die linke Seite versenkte Thomas Jedinger den Ball flach im langen Eck. Kurz danach hatte Jedinger den Ausgleich am Fuß, der Schuss des 19-jährigen Eigengewächses verfehlte jedoch den Sipbachzeller Kasten. Die Major-Elf blieb am Drücker, agierte aber nicht wirklich zwingend und konnte keine klaren Chancen kreieren. Nach rund einer Stunde verflachte das Spiel, bekamen die Zuschauer hüben wie drüben wenig zu sehen. In der Schlussphase zappelte das Spielgerät noch einmal in den Maschen, dem vermeintlichen dritten Treffer der Hausherren versagte der Unparteiische aufgrund einer Abseitsstellung jedoch die Anerkennung. Die Hofer-Elf ließ sich die Butter aber nicht vom Brot nehmen, brachte die knappe Führung ins Ziel und durfte sich über den fünften Saisonsieg freuen.

Lukas Tassold, stellvertretender Sektionsleiter Union Bruckmühl:

"Auch wenn wir uns nach der Pause steigern konnten, haben wir das Spiel aufgrund einer schwachen Performance schon in der ersten Halbzeit verloren. Der Sieg der Sipbachzeller geht aber voll und ganz in Ordnung. Auch wenn Neo-Coach Major ausgezeichnete Arbeit leistet, hätten wir uns die Rückrunde ganz anders vorgestellt. Derzeit läuft es einfach nicht rund und haben das Match in Schlüßlberg, trotz einer ordentlichen Leistung unglücklich verloren. Wir müssen so rasch wie möglich in die Spur finden und dürfen uns am Karsamstag, im Lokalderby gegen Kohlgrube, keine weitere Niederlage erlauben".

