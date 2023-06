SV Krenglbach nach viertem Kantersieg in Serie wieder erstklassig

Details Samstag, 03. Juni 2023 13:13

Am vorletzten Spieltag der 2. Klasse Mitte-West kam es zum interessanten Kräftemessen zwischen dem SV Fenastra Krenglbach und dem ASV Raika Niederthalheim. Der Tabellenführer ist als einziges Team der Liga im Frühjahr noch ungeschlagen und hatte die Chance, mit einem "Dreier" im Titelkampf den Sack zuzumachen. Nach drei Kantersiegen in Folge (5:0 bei Kohlgrube, 7:1 bei den FC Wels Juniors und 5:0 gegen Kematen) ließen es die Mannen von Erfolgstrainer Bojan Markovic auch am Freitagabend ordentlich krachen, setzten sich mit 5:1 erneut souverän durch, krönten sich im vorletzten Heimspiel mit dem zehnten Sieg vorzeitig zum Meister und feierten den sofortigen Wiederaufstieg. Der Konkurrent aus Roitham hat zwar nur drei Punkte weniger am Konto, aber nur noch ein Spiel auszutragen und kann aufgrund des verlorenenen direkten Duelles (1:3-Heimpleite und 2:2-Auswärts-Remis) die Krenglbacher nicht mehr abfangen. Als einer der besten Zweitplatzierten wirdf die Rak-Elf den frischgebackenen Meister am Weg in die 1. Klasse aber vermutlich begleiten können.

Krenglbacher Doppelschlag

Im Inno-Aktiv Sportpark war alles angerichtet, wenngleich der Ligaprimus gewarnt war, zumal die Krenglbacher im Hinspiel ihre bislang einzige Saisonniederlage einstecken mussten. Vor rund 200 Besuchern war der Tabellenführer aber von Beginn an hellwach und erarbeitete sich früh ein Übergewicht. Nach 20 Minuten ebnete der Torjäger den Hausherren den Weg zum Sieg und zum Meistertitel. Zunächst stellte Jakub Dranga nach einem feinen Lochpass von Julian Mairbäurl auf 1:0. 120 Sekunden später durfte sich der Slowake erneut als Torschütze feiern lassen, als der 25-Jährige Goalgetter nach einem weiten Einwurf von Rene Grubmüller erfolgreich war. Kurz vor der Pause geriet der 19. Saisonsieg der Markovic-Elf in Gefahr - Stipo Nikolic zog aus der Distanz ab und besiegelte den 2:1-Halbzeitstand.

Dranga schnürt Dreierpack - Steiner trifft doppelt

Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kraml stand der "Man of the Match" abermals im Mittelpunkt, als Dranga mit seinem bereits 27. Saisontor die Vorentscheidung erzwang. Durch den Triplepack von Dranga hatte der frischgebackene Meister die Siegerstraße erreicht, ließ sich die Butter nicht vom Brot nehmern und servierte seinen Fans in der restlichen Spielzeit zwei weitere Treffer. In Minute 70 konnte Dranga im Niederthalheimer Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden - Bernhard Steiner verwandelte den fälligen Elfmeter. Zehn Minuten später brandete im Sportpark erneut Jubel auf, als Steiner mit einem satten 20-Meter-Schuss den 5:1-Sieg des Meisters fixierte.

David Aichhorn, Sportlicher Leiter SV Krenglbach:

"Im letzten Sommer hat der Abstieg weh getan, haben aber alles darangesetzt, sofort wieder in die 1. Klasse zurückzukehren. Unsere Mannschaft hat dieses Vorhaben eindrucksvoll realisiert, in den 24 bisherigen Spielen 19 Siege gefeiert und nur ein einziges Mal verloren. Ein Schlüsselerlebnis war das Match gegen Bad Schallerbach 1b, als wir nach einem 0:3-Rückstand das Spiel drehen und letztendlich einen 4:3-Sieg feiern konnten. Die Freude über den sofortigen Wiederaufstieg ist riesengroß und wollen in der 1. Klasse bleiben. Die Chancen dazu stehen gut, zumal wir über einen qualitativ hochwertigen Kader verfügen und zudem bemüht sind, uns punktuell zu verstärken".

