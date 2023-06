1:0! Union Sipbachzell findet zum Saisonausklang zurück auf die Siegerstraße

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 12:01

In der 2. Klasse Mitte-West wurde der letzte Spieltag bereits am Mittwochabend mit der Begegnung zwischen der Union VAZ Mayr Sipbachzell und der Union Kremsmüller Steinhaus eröffnet. Im Duell zweier Nachbarn aus der unteren Hälfte der Tabelle war - ebenso wie beim 3:2-Erfolg der Hofer-Elf im Hinspiel - ein enges Match zu erwarten. Nach nur zwei Punkten aus den letzten vier Partien fanden die Sipbachzeller zum Saisonausklang mit einem hauchdünnen 1:0-Erfolg zurück auf die Siegerstraße und verabschiedeten sich mit dem achten Saison-"Dreier" in die Sommerpause. Die Gästeelf von Coach Sandor Maroti hingegen ging vier Tage nach einem beachtlichen 3:3-Remis gegen Schlüßlberg leer aus und musste sich im letzten Auswärtsspiel zum neunten Mal geschlagen geben.

Kapitän bringt Hausherren in Front

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Laimer hatten die Mannen von Trainer Michael Hofer Spiel und Gegner unter Kontrolle. Die Hausherren verzeichneten mehr Spielanteile und starteten den einen oder anderen vielversprechenden Angriff, die beiden jungen Angreifer, Tim Pieringer und Jakob Hofer, konnten gute Chancen aber nicht nutzen. Nach einer halben Stunde brandete in der VAZ Arena dann aber doch Jubel auf, als Kapitän Bernhard Mayr einen Pieringer-Corner einnickte. Mit der Führung im Rücken blieb die Hofer-Elf am Drücker, die Heimischen verabsäumten es jedoch, ein Tor nachzulegen, weshalb es bis zur Pause beim 1:0-blieb.

Hofer-Elf macht Sack nicht zu

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen. Die Sipbachzeller fanden auch im zweiten Durchgang gut ins Spiel und verzeichneten auch nach der Pause mehr Ballbesitz. Die Hausherren kontrollierten weiterhin das Geschehen, konnten den Sack aber nicht zumachen. Da der wieselflinke Pieringer zwei Mal alleine vor dem Gehäuse der Gäste auftauchte, den Ball aber jeweils nicht an Goalie Muris Klajic vorbeibrachte, blieb die Partie bis zum Schluss spannend. In Minute 88 musste die Hofer-Elf sogar um den "Dreier" bangen, nach einer weiten Freistoßflanke konnte Sipbachzell-Schlussmann Manuel Metzger, der in der Winterpause von Bezirksligist Gunskirchen zur Union gewechselt war, jedoch eine brenzlige Situation bereinigen und den achten Saisonsieg festhalten.

Michael Hofer, Trainer Union Sipbachzell:

"Nach zuletzt mäßigen Ergebnissen hat meine Mannschaft eine gute Performance abgeliefert und einen verdienten Sieg gefeiert. Wir konnten den Sack aber nicht vorzeitig zumachen, weshalb die Partie bis zum Schluss spannend blieb. Nach einer enttäuschenden Hinrunde haben wir uns im Frühjahr über weite Strecken ordentlich präsentiert und konnten die Saison mit einem Erfolgserlebnis abschließen".

