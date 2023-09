6:1-Kantersieg! ASKÖ Ampflwang überrollt ATSV Timelkam

Details Montag, 04. September 2023 14:34

In Runde drei der 2. Klasse Mitte-West kam es am Sonntagnachmittag unter anderem zum Duell zwischen ASKÖ Ampflwang und dem ATSV Timelkam. Die Gäste konnten bisher beide Duelle gewinnen und stehen nach zwei Spielen bei sechs Punkten. Ampflwang hingegen musste sich in der ersten Runde noch mit einem 1:5 gegen Bruckmühl geschlagen geben, vergangene Woche konnte man sich gegen Hofkirchen aber mit 5:0 durchsetzen. Es erwartet uns also in jedem Fall ein spannendes Duell. Ampflwang behielt schlussendlich die Oberhand und siegte gegen Timelkam deutlich mit 6:1.

Zwei frühe Treffer bescheren Ampflwang komfortable Halbzeitführung

Rund 125 Besucher machten sich auf den Weg ins Wenzel Schmidt Stadion nach Ampflwang, um diese Partie zu verfolgen. Ampflwang startete gleich gut in dieses Spiel und so mussten die Heimfans auf den ersten Treffer auch nicht lange warten. Nach einem abgeblockten Schuss von Valentin Kienast traf Kapitän Luca Brand im Nachsetzen zur 1:0-Führung (13.). Eine Minute später war der Ball erneut im Netz, Torschütze abermals Brand. Eine Flanke vom linken Flügel konnte Torhüter Schumacher nicht festmachen und so stand es 2:0 für Ampflwang. Bis zur Halbzeitpause schalteten die Heimischen einen Gang runter, so bleib es nach 45 Minuten beim 2:0 für Ampflwang. Die Gäste aus Timelkam kamen im ersten Durchgang noch nicht wirklich gefährlich vor das Tor.

Ampflwang baut Führung deutlich aus – Ehrentreffer in der Nachspielzeit

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Stephan Bauer wurde eine erneute Drangphase der Hausherren belohnt. Nachdem zuerst Brand am Schlussmann scheiterte, traf Tibor Gabovda ins leere Tor zum 3:0 (51.). Drei Minuten später war der Vorlagengeber erneut Ampflwang-Kapitän Luca Brand und Gergö Timar konnte seine Hereingabe zum 4:0 verwerten. Die weiteren Tore der Hausherren fielen in Minute 67 und 74. Beide Male war es Spielertrainer Vinko Vina Svalina, der den Ball über die Linie brachte. In der Nachspielzeit kamen auch die Gäste nach einem Ballverlust im Mittelfeld noch einmal vor das Tor. Diese Gelegenheit ließ sich Mohamad Abu Tapshe nicht nehmen und traf noch zum 6:1. Dann war auch Schluss – Ampflwang feiert einen deutlichen Sieg gegen den ATSV Timelkam.

Stimme zum Spiel:

Peter Haider, Sektionsleiter ASKÖ Ampflwang:

„Wir sind gleich gut gestartet, haben uns Chancen erarbeitet und sind dann auch in Führung gegangen. Nach dem 2:0 war aber bis zur Halbzeitpause eine Flaute drinnen. Gleich nach der Pause haben wir auf den nächsten Treffer gedrückt und uns Chancen kreiert. Wir waren technisch überlegen und haben auch verdient gewonnen.“

