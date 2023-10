Frühwirth-Doppelpack beschert SV Steyregg ersten Auswärtssieg seit 8. April

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 12:30

In der neunten Runde der 2. Klasse Mitte kreuzten die SV Urfahr und der SV Steyregg die Klingen. Im Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Drittplatzierten waren die Rollen klar verteilt. Seit dem Auftakt-Remis gegen Stahl Linz warten die Urfahraner vergeblich auf einen Punktezuwachs und taumeln durch den Herbst. Die Gästeelf von Neo-Trainer Horst Sollradl ist nach dem Abstieg aus der 1. Klasse einen Stock tiefer gut angekommen und hat in die Erfolgsspur zurückgefunden. Ohne zu glänzen wurden Kapitän Christoph Grosschartner und Co. ihrer Favoritenrolle mit einem 2:0-Erfolg gerecht und fuhren am Samstagnachmittag den vierten "Dreier" am Stück ein. Zudem feierten die Steyregger - nach fünf Pleiten in den letzten acht Auswärtsspielen - in der Fremde den ersten Sieg seit 8. April. Die SVU hingegen ist nach der siebenten Pleite in Serie weiterhin in Besitz der "Roten Laterne".

Favorit mit früher Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Wimmer hatten beide Mannschaften mit den schwierigen Platzverhältnissen zu kämpfen. Dennoch hatte der Favorit nach nur zehn Minute die Nase vorne, als Felix Frühwirth im Urfahraner Strafraum zu Fall gebracht wurde, der Gefoulte sich den Ball schnappte und den fälligen Elfmeter verwandelte. Trotz der Führung im Rücken fanden die Gäste nicht zu ihrem gewohnten Spiel. Das Geschehen spielte sich in Halbzeit eins zumeist zwischen den beiden Strafräumen ab, waren hüben wie drüben kaum gefährliche Aktionen zu erkennen. Die beste Chance des Nachzüglers machte Gästegoalie Christoph Ochsenhofer zunichte, der einen gefährlichen Freistoß entschärfte und die knappe Führung des Absteigers festhielt.

Frühwirth macht Sack spät zu

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen, war das Niveau auch im zweiten Durchgang nicht allzu hoch. Die Steyregger behaupteten zwar den hauchdünnen Vorsprung, die Söllradl-Elf tat sich aber auch in Halbzeit zwei ungemein schwer und musste um den Pflichtsieg bangen. Die Heimelf von Neo-Coach Dragisa Marinkovic steckte nicht auf, kämpfte beherzt und war um den Ausgleich bemüht. Die Urfahraner kamen auch zu zwei guten Chancen, Keeper Ochsenhofer bzw. ein Verteidiger konnten brenzlige Situationen jedoch bereinigen. In Minute 88 machten die Gäste den Sack dann aber doch zu - nach einer Balleroberung schalteten die Steyregger schnell um, Kapitän Grosschartner schlug eine butterweiche Flanke, die Frühwirth zum 0:2-Endstand einnickte.

Klaus Doblmann, stellvertretender Sektionsleiter SV Steyregg:

"Auch wenn wir den angestrebten Pflichtsieg einfahren und dfie Erfolgsserie fortsetzen konnten, haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert. Nichtsdestotrotz sind wir nach dem Abstieg auf dem richtigen Weg, wenngleich noch nicht alles rund läuft. Der sofortige Wiederaufstieg ist kein Muss und verspüren darum keinen Druck, wollen jedoch in absehbarer Zeit wieder in die 1. Klasse zurückkehren".

