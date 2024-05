Union Babenberg Linz feiert Pflichtsieg gegen Nachzügler

Details Samstag, 04. Mai 2024 20:33

Am 21. Spieltag der 2. Klasse Mitte kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Babenberg Linz Süd und dem TSV Ottensheim. Im Duell zwischen dem Viertplatzierten und dem Vorletzten der Tabelle waren die Rollen klar verteilt. Die Linzer, die bislang eine hervorragende Saison absolvieren, fuhren am Samstagnachmittag mit einem klaren 4:1-Erfolg den angestrebten Pflichtsieg ein und festigten den Platz im Vorderfeld der Tabelle. Der Nachzügler musste sich acht Tage nach einem knappen 2:3 gegen Fast-Meister St. Martin erneut geschlagen geben, zog im zehnten Auswärtsspiel zum neunten Mal den Kürzeren und kassierte die berreits 15. Saisonniederlage.

Spiel der vergebenen Chancen und plötzlichen Wendungen

Der Start in die Partie verlief zunächst ohne nennenswerte Ereignisse, bis die Babenberger in der 45. Minute durch einen geschickt platzierten Schuss von Marcel Osei das erste Tor erzielten. Doch die Freude währte nicht lange, denn der Vorletzte nutzte prompt einen folgenschweren Fehler von Union-Schlussmann Maximilian Seyrl durch Yordan Georgiev zum 1:1 Ausgleich. Dieser Doppelschlag kurz vor der Halbzeitpause sorgte für aufgeladene Stimmung und ließ die zweite Spielhälfte zu einem offenen Schlagabtausch werden.

Die Heimischen zeigten sich unbeeindruckt von dem Rückschlag und starteten energisch in die zweite Halbzeit. Bereits in der 54. Minute gelang es den Linzern, durch einen abgefälschten Schuss von Sebastian Bauer - Max Obrecht lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor - die Führung zurückzuerobern. Die Ottensheimer, die tief standen und auf Konterchancen lauerten, fanden keine Antwort auf die verstärkten Offensivbemühungen der Babenberger, die in der 65. Minute durch Semir Bruncevic auf 3:1 erhöhten, nachdem dieser einen Ballverlust des Gegners eiskalt zu nutzen wusste.

Babenberger setzen sich durch

Die Dominanz der Heimmannschaft wurde in der 74. Minute weiter unterstrichen, als Bruncevic erneut traf, diesmal nach einer Vorlage von Almin Mahmutovic. Die letzten Minuten des Spiels gehörten dem Favoriten, der seine Überlegenheit deutlich machte und keine Zweifel am Ausgang des Matches aufkommen ließ. Trotz vereinzelter Chancen gelang es den Gästen nicht, den Abstand zu verkürzen. Als Schiedsrichter Wagner das Spiel schließlich abpfiff, stand es 4:1 für die Union Babenberg Linz Süd, fuhr die Sejdic-Elf den angestrebten Pflichtsieg ein.



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Roberto Blanco erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.