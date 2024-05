Überraschende Niederlage beim Tabellenletzten - SV Steyregg patzt bei den Admira Juniors

Details Sonntag, 05. Mai 2024 10:33

Am Samstag hieß es in Runde 21 der 2. Klasse Mitte Aufstiegsaspirant gegen Tabellenschlusslicht. Anders gesagt, der SV Steyregg war zu Gast bei den Admira Juniors. Die Vorzeichen stehen klar auf Sieg für die Gäste. Die Steyregger sind in der Rückrunde noch ungeschlagen und wollen mit einem Sieg ihre Ambitionen auf den Relegationsplatz unterstreichen. Die Juniors des Landesligisten konnten in der Rückrunde bereits mehr Punkte sammeln als in der gesamten Hinrunde und sind demnach nicht zu unterschätzen, wollen dem Favoriten ein Bein stellen.

Blitzstart der Juniors - Heimelf überrumpelt Steyregg

Juniors Trainer Slama hat seine Jungs offenbar richtig gut eingestellt, denn sein Team legte von Beginn an eine aggressive und zweikampfstarke Leistung an den Tag. Offenbar hatten die Gäste aus Steyregg damit nicht gerechnet und brauchten etwas, um in die Partie zu kommen. Die Heimelf fand bereits in Minute zwei die erste Möglichkeit vor, ein Schuss von Baumgartner geht jedoch knapp übers Gehäuse. Nur drei Minuten später war es aber dann soweit. Ein Pass von rechts findet in der Mitte einen Abnehmer. Den ersten Schuss kann Steyregg Keeper Mayrhuber noch abwehren, beim Nachschuss von Edelmüller ist er jedoch chancenlos. 1:0! Noch waren keine zehn Minuten gespielt, klingelt es schon wieder im Kasten der Gäste. Wiederum war der Torschütze Edelmüller. Er wird über links freigespielt, geht ins eins gegen eins mit dem Abwehrspieler und zieht ab. Sein Schuss wird abgefälscht, fliegt mit hohem Bogen über Mayrhuber hinweg und senkt sich ins Netz. In der Folge erarbeitete sich die heimische Offensive noch zwei gute Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt bleiben. Kurz vor der Pause kommen die Gäste, in Person von Leon Zimmer, zum Anschlusstreffer. Zimmer verwandelt einen Freistoß kurz außerhalb des Strafraums im kurzen Kreuzeck. Traumtor! Mit 2:1 ging es dann auch in die Kabinen.

Kurzes Aufbäumen der Gäste - Kaya mit der Entscheidung

Der Anschlusstreffer entfachte offenbar neuen Mut bei den Gästen, die deutlich schwungvoller aus der Kabine kamen. Nun waren es die Steyregger, die die Zweikämpfe und zweiten Bälle gewannen. Kapital, in Form eines Tores, konnte die Huber Elf jedoch nicht aus dieser Phase schlagen und so blieb es bei der knappen Führung der Gäste. In Minute 68 stellten die Juniors den alten zwei Tore Abstand wieder her. Nach einer hohen Flanke an den langen Pfosten war es Kaya, der den Ball via Innenstange über die Linie drückte. 3:1! In der Folge standen die Admiraner defensiv sehr gut und ließen, bis auf einen Lattenkopfball in Minute 85, nicht viel zu und spielten den Sieg souverän nach Hause.

Ralph Slama, Trainer Admira Linz Juniors

"Wir sind heute als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Das war mit Abstand die beste Partie, die wir gespielt haben, seit ich Trainer der Juniors bin. Ich bin stolz auf die Jungs, weil sie alles umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten."

