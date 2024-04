St. Martin/Traun baut Serie aus

Details Dienstag, 30. April 2024 07:19

Der TSV Ottensheim und der ATSV Dachclean St.Martin/Traun lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass Ottensheim eine Niederlage kassierte.

Im Hinspiel hatte St. Martin/Traun nach 90 Minuten beim 3:1 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Max Obrecht sein Team in der 18. Minute. Emircan Gül witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für St. Martin/Tr. ein (39.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Yordan Todorov Georgiev für den TSV Ottensheim zur Führung (42.). Die Heimmannschaft hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Für das zweite Tor des ATSV Dachclean St.Martin/Traun war Stefan Jorgic verantwortlich, der in der 71. Minute das 2:2 besorgte. Gefeierter Mann des Spiels war Gül, der dem Gast mit seinem Treffer in der 87. Minute den Vorsprung brachte. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Esadat Hasani vom Spitzenreiter musste vorzeitig zum Duschen (87.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:2 zugunsten von St. Martin/Traun.

54 Gegentreffer hat Ottensheim mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Mitte. Wann findet Ottensheim die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen St. Martin/Tr. setzte es eine neuerliche Pleite, womit der TSV Ottensheim im Klassement weiter abrutschte. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des TSV Ottensheim alles andere als positiv. Die Lage von Ottensheim bleibt angespannt. Gegen den ATSV Dachclean St.Martin/Traun musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nach 19 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für St. Martin/Traun 50 Zähler zu Buche. Die Offensivabteilung von St. Martin/Tr. funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 64-mal zu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der ATSV Dachclean St.Martin/Traun seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt 15 Spiele ist es her.

Der TSV Ottensheim stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei der Union Babenberg Linz Süd vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt St. Martin/Traun den ASKÖ GK Westbahn ESV Linz.

2. Klasse Mitte: TSV Ottensheim – ATSV Dachclean St.Martin/Traun, 2:3 (2:1)

87 Emircan Gül 2:3

71 Stefan Jorgic 2:2

42 Yordan Todorov Georgiev 2:1

39 Emircan Gül 1:1

18 Max Obrecht 1:0

Details

