Ebelsberg Linz kassiert sieben Stück - SV Urfahr deklassiert Heimelf

Die Fusion von ASKÖ Ebelsberg Linz und dem FC Stahl Linz wurde bereits verkündet. Nichtsdestotrotz spielen beide Teams diese Saison noch zu Ende. Erstgenanntes Team trifft in Runde 24 der 2. Klasse Mitte auf den SV Urfahr. Getrennt durch lediglich einen Punkt liegen die beiden Mannschaften auf Platz elf beziehungsweise zwölf in der Tabelle. Die Ebelsberger mussten letzte Woche eine empfindliche 6:2 Niederlage gegen die Admira Juniors hinnehmen, während der SV Urfahr gegen St. Magdalena 1b immerhin einen Punkt ergattern konnte.

Fünf Tore in Durchgang eins - SV Urfahr macht früh alles klar

Die junge Truppe des SV Urfahr zeigte sich von der ersten Minute weg in Spiellaune. Kurze Pässe und gute Laufwege bescherten den Gästen viel Ballbesitz und Spielanteile. Die erste nennenswerte Aktion gehörte aber der Heimelf. Nach etwa zwölf Minuten tauchen die Ebelsberger vor dem Urfahraner Gehäuse auf, der Schuss landet jedoch auf der Latte und so bleibt es vorerst bei 0:0. Direkt im Gegenzug aber die Führung für die Gäste. Eine Flanke wird im Zentrum vom Innenverteidiger unfreiwillig verlängert und der an diesem Tag exzellent aufgelegte Michael Hofer drückt den Ball über die Linie. Nur zwei Minuten später erhöht der SV Urfahr auf 2:0. Hier kann man durchaus von einem Teamtor sprechen. Der Ball zirkuliert in den eigenen Reihen, landet dann auf der linken Angriffsseite und der Stanglpass wird am Ende von Baumgartner verwertet. Danach war bis etwa zehn Minuten vor Halbzeit etwas Leerlauf in der Partie. Diese paar Minuten hatten es aber in sich, denn der SV Urfahr erzielt gleich drei Tore und erhöht noch vor der Pause auf 5:0. Luca Toni Mayer stellt mit seinem Schuss vom Sechzehner auf 3:0. Baumgartner Paul, der aus einer guten kollektiven Leistung trotzdem noch herausragt, schnürt beim 4:0 seinen Doppelpack. Den Schlusspunkt setzt Sakdikun, der mit seinem Schuss aus spitzem Winkel in Minute 45 auf 5:0 stellt. Pause!

Kein Aufbäumen von Ebelsberg - Sieg hätte noch höher ausfallen können

Nach so einer turbulenten ersten Halbzeit ließen es die Gäste vom SV Urfahr den zweiten Durchgang etwas ruhiger angehen und konzentrierten sich auf einen ruhigen Spielaufbau und eine sichere Defensive. Die Partie schien schon zur Pause entschieden und plätscherte vor sich hin. In Minute 54 erhöhten die Gäste dann sogar noch auf 6:0. Torschütze dieses Mal war Maximilian Weberndorfer. Nach zahlreichen weiteren Möglichkeiten für den SV Urfahr war auch noch Paul Achhorner erfolgreich und bescherte der Heimelf den siebten Gegentreffer. Weil aber am Ende die Konzentration der Gäste etwas nachließ, kamen die Ebelsberger tatsächlich noch zum Ehrentreffer. Matej Katusic nutzte eine Unsicherheit vom Gästekeeper aus und setzte mit seinem Tor zum 1:7 den Schlusspunkt.

Murat Aplak, Trainer SV Urfahr

"Ich habe das Team im Jänner übernommen und wir hatten eine gute Aufbauzeit. Wir haben eine junge Truppe, die Potenzial besitzt. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind und an uns arbeiten müssen, dass wir dorthin kommen, wo wir hin wollen. Jetzt haben wir noch zwei Spiele diese Saison und die wollen wir natürlich auch gewinnen. Gestern haben wir 100 % gegeben und ernten nun auch die Früchte, die wir uns im Training hart erarbeitet haben."

