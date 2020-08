St. Martin/Traun im Aufwärtstrend

Details Sonntag, 30. August 2020 22:50

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der ATSV Födinger St. Martin/Traun und Pasching 16 mit dem Endstand von 6:0. St. Martin/Traun ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV Pasching 16 einen klaren Erfolg.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Das Spiel startete sehr ruhig. Es dauerte eine ganze Weile bis beide Mannschaften warm wurden und sich nach vorne trauten. Erst kurz vor Ende der ersten Hälfte fand das Torspektakel seinen Anfang. Pasching 16 geriet in der 39. Minute ins Hintertreffen durch Haci Özkanli. St. Martin/Tr. nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Das 2:0 ließ nicht lange auf sich warten. Wieder schlug Özkanli zu. Für das 3:0 sorgte St. Martin/Traun in Minute 65 durch Emircan Gül. Für das 4:0 von St. Martin/Tr. sorgte Adam Istvan Szigeti, der in Minute 75 zur Stelle war. Der ATSV Födinger St. Martin/Traun legte in der 82. Minute zum 5:0 nach. Özkanli nahm zum dritten Mal Maß und traf. Wilfred Mbella Koutet stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 6:0 für St. Martin/Traun her (88.). Am Ende kam St. Martin/Tr. gegen den SV Pasching 16 zu einem verdienten Sieg.

Im Tableau hatte der Sieg des ATSV Födinger St. Martin/Traun einen Aufstieg auf den dritten Platz bewirkt. Die Angriffsreihe von St. Martin/Traun lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die neun geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. St. Martin/Traun ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet zwei Siege und ein Unentschieden.

Pasching 16 machte in der Tabelle einen Schritt nach unten und steht nun auf dem zwölften Platz. Die Gäste schaffen es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits elf Gegentore verdauen musste. Drei Spiele und noch kein Sieg: Der SV Pasching 16 wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

2. Klasse Mitte: ATSV Födinger St. Martin/Traun – SV Pasching 16, 6:0 (1:0)

39 1:0 Haci Bilal Oezkanli

52 2:0 Haci Bilal Oezkanli

65 3:0 Emircan Guel

75 4:0 Adam Istvan Szigeti

82 5:0 Haci Bilal Oezkanli

88 6:0 Wilfred Mbella Koutet

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?