Kellner schießt SV Urfahr zum Sieg gegen Kirchberg-Thening

Der SV Urfahr zog der ASKÖ SC Kirchberg-Thening das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der SV Urfahr 1912 den maximalen Ertrag.

Zuerst ging Kirchberg-Thening durch Florian Wilging in der fünften Minute in Führung. In der 28. Minute verhinderte die Hintermannschaft der ASKÖ SC Kirchberg-Thening den Gegentreffer des SV Urfahr nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. Das Spiel wurde gegen Ende der ersten Hälfte immer hektischer und heißer. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Dann schlug Axel Kellner richtig zu. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Kellner mit den Treffern (49./61./78.) zum 4:1 für den SV Urfahr 1912. Für das 5:1 und 6:1 war abermals Kellner verantwortlich. Der Akteur traf gleich fünfmal am heutigen Tag ins Schwarze. Letztlich feierte der SV Urfahr gegen Kirchberg-Thening nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Beim SV Urfahr 1912 präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). Der Gastgeber bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Pleiten.

Die ASKÖ SC Kirchberg-Thening muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Drei Spiele und noch kein Sieg: Kirchberg-Thening wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Der SV Urfahr 1912 setzte sich mit diesem Sieg vorerst ein wenig vom unteren Tabellendrittel ab.

2. Klasse Mitte: SV Urfahr 1912 – ASKÖ SC Kirchberg-Thening, 6:1 (1:1)

5 0:1 Florian Wilging

28 1:1 Dominik Schluesselberger

49 2:1 Axel Kellner

61 3:1 Axel Kellner

78 4:1 Axel Kellner

83 5:1 Axel Kellner

93 6:1 Axel Kellner

