0:13! Mehmeti mit zehn Toren - Dardania Linz setzt Denkmal in Franckviertel Linz

Details Sonntag, 01. November 2020 14:55

Der SV Franckviertel Linz präsentierte sich gegen den FC Dardania Linz in einer desaströsen Verfassung und verlor mit 0:13. Der FC Dardania hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gäste alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Mit einem schnellen Hattrick (5./12./13.) zum 0:3 schockte Samir Mehmeti Franckviertel Linz. Damit nicht genug, Mehmeti legte in der 20. Minute zum 0:4 für den FC Dardania Linz nach. Der FC Dardania Linz überwand den gegnerischen Schlussmann in Person von Valon Ahmeti zum 0:5 (24.). Noch vor der Pause machte Mehmeti seinen fünften Tagestreffer. Der FC Dardania dominierte das Geschehen in Durchgang eins nach Belieben und schenkte Franckviertel bis zur Pause einen drückenden Rückstand ein.

Es geht fleißig weiter

Weiterhin in Topform präsentierte sich Mehmeti, der erneut einen lupenreinen Hattrick markierte (48./62./64.) und dem SV Franckviertel Linz einen schweren Schlag versetzte. Anschließend sorgte Mehmeti mit zwei weiteren Treffer für das 0:11, von dem er selbst ganz zehn Treffer gemacht hatte. Den Vorsprung des FC Dardania Linz ließ Besar Bajraktari in der 77. Minute anwachsen. Fabijan Murturi gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den FC Dardania (86.). Mit dem Abpfiff dieser 90 Minuten dürfte das Selbstbewusstsein von Franckviertel Linz am Boden liegen. Der FC Dardania Linz fuhr schlussendlich einen Kantersieg ein.

Franckviertel stellt die anfälligste Defensive der 2. Klasse Mitte und hat bereits 65 Gegentreffer kassiert. Mit so vielen Gegentreffern und nur 10 erzielten Toren steht die ASKÖ folgerichtig am letzten Platz.

Der FC Dardania belegt mit 26 Punkten den dritten Platz. Erfolgsgarant des FC Dardania Linz ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 53 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saisonbilanz des FC Dardania sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und zwei Unentschieden büßte der FC Dardania Linz lediglich zwei Niederlagen ein.

2. Klasse Mitte: SV Franckviertel Linz – FC Dardania Linz, 0:13 (0:6)

5 Samir Mehmeti 0:1

12 Samir Mehmeti 0:2

13 Samir Mehmeti 0:3

20 Samir Mehmeti 0:4

24 Valon Ahmeti 0:5

36 Samir Mehmeti 0:6

48 Samir Mehmeti 0:7

62 Samir Mehmeti 0:8

64 Samir Mehmeti 0:9

74 Samir Mehmeti 0:10

76 Samir Mehmeti 0:11

77 Besar Bajraktari 0:12

86 Fabijan Murturi 0:13