Alle 3 Minuten ein Tor - Franckviertel Linz geht gegen Leonding mit 22(!) Gegentoren unter

Details Montag, 16. August 2021 12:54

Die ASKÖ Leonding legte einen furiosen Saisonstart hin und fertigte den SV Franckviertel Linz mit einem schmachvollen 22:0 ab. Kaum war der Ball beim Anpfiff an der Mittellinie war er schon fast wieder im Tor.

Was für ein Spiel! Saman Nagafi stellte die Weichen für die ASKÖ Leonding auf Sieg, als er in Minute sieben per Elfmeter den Torreigen mit dem 1:0 eröffnete. Doppelpack für den Gast: Nach seinem ersten Tor (10.) markierte Christopher Moser wenig später seinen zweiten Treffer (12.). Durch Treffer von Simon Leitner (20.), Alexander Brenner (28.), Lukas Zupan (34.) und Michael Leitner (43.) zog die ASKÖ Leonding uneinholbar davon. In der ersten Hälfte lieferte Franckviertel Linz eine desaströse Leistung ab, sodass man auf einen erdrückenden Rückstand blickte, als der Schiedsrichter Zvonimir Balatinac diese beendete. Es stand zu diesem Zeitpunkt bereits 0:7.



Ein Tor nach dem anderen



Brenner schraubte das Ergebnis in der 52. Minute mit dem 8:0 für die ASKÖ Leonding in die Höhe. Der neunte Streich der Leondinger war Julian Koll vorbehalten (59.). Dazwischen fielen weitere Goals von Brenner (62.), Simon Leitner (63.) und Michael Leitner (65.). Leon Denkmayr vollendete zum 13. Tagestreffer in der 66. Spielminute. Den Vorsprung der ASKÖ Leonding ließ Daniel Muss in der 68. Minute anwachsen. Weitere Treffer folgten: In der 70. traf Moser und in der 78. Leitner per Elfmeter. In der 80. Minute legte Zupan zum 18:0 zugunsten der ASKÖ Leonding nach. Die ASKÖ Leonding überwand den gegnerischen Schlussmann zum 19:0 (83.), Stefan Maslac erzielte den Treffer. Zum 0:22 führten schließlich die Tore von Moser (84.), Leitner (86.) und Koll (89.). Das einseitige Toreschießen endete schließlich mit dem Schlusspfiff des Unparteiischen. Die ASKÖ Leonding ließ dabei keine Gelegenheit aus, Franckviertel vorzuführen, und nahm einen zweistelligen Sieg mit nach Hause. Ob Leonding-Trainer Christian Lehner wohl für jedes Tor eine Kiste Bier springen lassen muss...?

2. Klasse Mitte: SV Franckviertel Linz – ASKÖ Leonding, 0:22 (0:7)

7 Saman Nagafi 0:1

10 Christopher Moser 0:2

12 Christopher Moser 0:3

20 Simon Leitner 0:4

28 Alexander Johannes Brenner 0:5

34 Lukas Zupan 0:6

43 Michael Leitner 0:7

52 Alexander Johannes Brenner 0:8

59 Julian Koll 0:9

62 Alexander Johannes Brenner 0:10

63 Simon Leitner 0:11

65 Michael Leitner 0:12

66 Leon Denkmayr 0:13

68 Daniel Muss 0:14

70 Christopher Moser 0:15

73 Eigentor durch Aboudou Madougou 0:16

78 Michael Leitner 0:17

80 Lukas Zupan 0:18

83 Stefan Maslac 0:19

84 Christopher Moser 0:20

86 Michael Leitner 0:21

89 Julian Koll 0:22

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!