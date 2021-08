Walding/Rottenegg behält kühlen Kopf in tropischer Hitze - Kirchberg-Thening chancenlos

Details Montag, 16. August 2021 21:57

Die ASKÖ SC Kirchberg-Thening konnte der SPG Walding/Rottenegg zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. 90 Zuseher sahen im Sportpark Walding bei schwülem Wetter vor allem ein dominantes Heimteam mit tollen Aktionen.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Nach einer herrlichen Flanke von Daniel Zeininger köpfte Thomas Brandl zum Führungstreffer ein und brachte Kirchberg-Thening in der 20. Minute ins Hintertreffen. In der 22. Spielminute verordnete Schiedsrichter Wolfgang Lehfellner erstmals eine absolut notwendige Trinkpause, schließlich wähnte man sich temperaturmäßig in einem thailändischen Dschungel. Daniel Zeininger beförderte das Leder zum 2:0 von SPG Walding/Rottenegg über die Linie (23.).



Danach folgte ein schön herausgespieltes Tor: Zunächst kam ein langer Wechselpass von Brandl, dann ein herrliches Solo von Florian Sigmund, welcher einen Stanglpass auf Lukas Tausch spielte, welcher den Ball schließlich in den Maschen versenkt. Mit diesem 3:0 von Tausch für den Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (32.). Die ASKÖ SC Kirchberg-Thening ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung der SPG Walding/Rottenegg.





Souverän am Keeper vorbei



Mit dem 4:0 durch Tausch schien die Partie bereits in der 60. Minute mit SPG Walding/Rottenegg einen sicheren Sieger zu haben. Auch dieses Tor war durchaus sehenswert, denn Tausch schob den Ball nach einer tollen EInzelaktion von Brandl souverän am gegnerischen Torhüter Michael Benda vorbei. In der 61. Minute brachte Kirchberg-Thening das Netz allerdings doch noch mal zum Zappeln. Tausch stellte schließlich in der 82. Minute den 5:1-Sieg für die SPG Walding/Rottenegg sicher. Es war sein drittes Tor in dieser Partie. Der Saisonstart war SPG Walding/Rottenegg geglückt. Gegen die ASKÖ SC Kirchberg-Thening verbuchte die SPG Walding/Rottenegg einen überzeugenden Heimerfolg.

2. Klasse Mitte: SPG Walding/Rottenegg – ASKÖ SC Kirchberg-Thening, 5:1 (3:0)

20 Thomas Brandl 1:0

23 Daniel Zeininger 2:0

32 Lukas Tausch 3:0

60 Lukas Tausch 4:0

61 Nico Oboril 4:1

82 Lukas Tausch 5:1

