Kirchberg-Thening düpiert Franckviertel Linz

Details Montag, 23. August 2021 07:23

Der SV Franckviertel Linz kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 0:7-Pleite. Marco Haderer trug entscheidend zum Kantersieg seiner Mannschaft bei, indem er einen Hattrick erzielte.

Thomas Luger brachte die ASKÖ SC Kirchberg-Thening in der 36. Minute in Front. Ein Tor auf Seiten der Gastgeber machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Nach Wiederanpfiff erhöhte Marco Haderer für Kirchberg-Th. per Freistoß auf 2:0 (56.). Mit dem 3:0 durch Tobias Pointner schien die Partie bereits in der 58. Minute mit der ASKÖ SC Kirchberg-Thening einen sicheren Sieger zu haben. Für den nächsten Erfolgsmoment von Kirchberg-Th. sorgte Dominik Ofner (67.), ehe Fabian Jakober das 5:0 markierte (77.). Haderer gelang ein Doppelpack (88./90.), mit dem er das Ergebnis auf 7:0 hochschraubte und seinen Hattrick komplettierte. Am Ende kam die ASKÖ SC Kirchberg-Thening gegen Franckviertel Linz zu einem verdienten Sieg.

Nach der 5:1 Pleite gegen die SPG Walding/Rottenegg zum Saisonauftakt fuhr Kirchberg-Thening in Runde zwei einen souveränen Sieg ein und steht somit bei drei Zählern. Franckviertel Linz geht hingegen auch in der 2. Runde leer aus.

2. Klasse Mitte: ASKÖ SC Kirchberg-Thening – SV Franckviertel Linz, 7:0 (1:0)

36 Thomas Luger 1:0

56 Marco Haderer 2:0

58 Tobias Pointner 3:0

67 Dominik Ofner 4:0

77 Fabian Jakober 5:0

88 Marco Haderer 6:0

90 Marco Haderer 7:0

