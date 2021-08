Babenberg Linz lässt sich überrumpeln

Details Montag, 23. August 2021 09:26

Die Union Babenberg Linz Süd kam gegen die FC Wels Juniors mit 2:8 unter die Räder. Sechs verschiedene Torschützen trugen sich dabei in die Torjägerliste ein.

Babenberg Linz geriet bereits in der 14. Minute durch ein Tor von Emirkan Guenes ins Hintertreffen. FC Wels Jrs. erzielte in der 25. Minute durch Sasa Peric das 2:0. Für ruhige Verhältnisse sorgte Erol Zümrüt, als er das 3:0 vermerkte (27.). Der vierte Streich der FC Wels Jrs. war Manuel Todorovic vorbehalten (34.). Die Partie war für Babenberg bereits zur Pause gelaufen. Ausdruck der gegnerischen Dominanz war ein schier unüberwindbarer Rückstand. Die Gäste legten in der 46. Minute zum 5:0 nach. Wieder war Sasa Peric zur Stelle und komplettierte damit seinen Doppelpack. Jürgen Hartl vermerkte in der 62. Spielminute den Ehrentreffer seitens der Gastgeber. In der 71. Minute war Jürgen Hartl wieder zur Stelle und ließ die heimischen Fans erneut jubeln. Für das 6:2 von FC Wels Jrs. sorgte Stefan Vujasinovic, der in Minute 81 zur Stelle war. FC Wels Juniors gelang in der 85. Spielminute der neunten Tagestreffer durch Lavdrim Ameti. Erol Zümrüt schnürte eine Minute vor Schluss noch seinen Doppelpack und markierte den Endstand. Schlussendlich setzte sich FC Wels Jrs. mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Die acht Punkte, die Babenberg Linz in der vergangenen Saison holte, reichten zum Abschluss der Spielzeit für den zehnten Platz aus.

FC Wels Juniors hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage gegen den FC Stahl Linz kassiert.

2. Klasse Mitte: Union Babenberg Linz Süd – FC Wels Juniors, 2:8 (0:5)

14 Emirkan Günes 0:1

25 Sasa Peric 0:2

27 Erol Zümrüt 0:3

34 Manuel Todorovic 0:4

46 Sasa Peric 0:5

62 Jürgen Hartl 1:5

71 Jürgen Hartl 2:5

81 Stefan Vujasinovic 2:6

85 Lavdrim Ameti 2:7

89 Erol Zümrüt 2:8

