Souveräner 3:0-Auswärtssieg für Leonding über SV Urfahr

Details Samstag, 28. August 2021 11:04

Die ASKÖ Leonding erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den SV Urfahr 1912. 100 Zuseher sahen am Urfahr-Platz zwei Tore von Leonding-Spieler Michael Leitner.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die ASKÖ Leonding schon in Front: Michael Leitner markierte bereits in der zweiten Minute durch einen per Eckball angenommenen Kopfball die Führung. Nur wenige Minuten später, nämlich in der 15. Minute erhöhte Christopher Moser den Vorsprung des Ligaprimus auf 2:0. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.



Nicht nur die Donau trennt beide Vereine



Nach der Pause gab es in der 65. Spielminute eine große Torchance für den Gastgeber, bei der sich der Leondinger Schlussmann Clemens Moser mehr als auszeichnen konnte: Drei Mal musste er den Ball retten. Und in der 69. Minute hatten die Urfahraner ebenfalls durch einen Freistoß eine gute Chance, welcher jedoch weit über das Tor flog. Kurz roch es also nach einem möglichen Anschlusstreffer der Gastgeber, doch es kam anders. Mit dem 3:0 sicherte Leitner der ASKÖ Leonding letztendlich nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (80.). In den Schlussminuten drängten die Leondinger nach wie vor und wollten ihr Torkonto erhöhen. Es blieb allerdings beim Stand von 0:3. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gast am Freitag also einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Urfahr.





Der SV Urfahr 1912 nimmt mit drei Punkten den achten Tabellenplatz ein. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.



Die ASKÖ Leonding steht mit maximaler Punkteausbeute von neun Punkten nach drei Spielen und einem hervorragenden 29:3-Torverhältnis auf dem ersten Tabellenplatz.

2. Klasse Mitte: SV Urfahr 1912 – ASKÖ Leonding, 0:3 (0:2)

2 Michael Leitner 0:1

15 Christopher Moser 0:2

80 Michael Leitner 0:3

