Negativserie von Oftering hält weiter an - 0:2 gegen Urfahr

Details Montag, 27. September 2021 09:57

SV Urfahr 1912 besiegte SV Oftering in der siebten Runde der 2. Klasse Mitte 2:0 und holte damit wichtige drei Punkte. 50 Zuseher verfolgten dieses Spiel am Samstag auf dem Sportplatz Oftering. Schiedsrichter Harun Feraget verteilte zwei Gelb-Rote Karten.

Die ersten 20 Minuten dieser Begegnung zwischen SV Oftering und SV Urfahr 1912 in der 2. Klasse Mitte waren durch Chancen auf beiden Seiten geprägt. In der 21. Minute gab es eine aufgrund der spätsommerlichen Temperaturen gewährte Trinkpause. In Minute 26 hatten die Gastgeber einen Torschuss zu verbuchen, der Ball flog allerdings über das Tor hinaus. Omar Dampha machte daraufhin aber in der 37. Minute das 1:0 des Gasts aus Urfahr perfekt. Der SV Urfahr 1912 hatte zur Pause somit eine 1:0-Führung auf dem Zettel stehen als es in die Kabinen ging.



Zwei Mal Gelb-Rot



Nach der Halbzeitpause versenkte Maximilian Weberndorfer die Kugel zum 2:0 für den SV Urfahr 1912 (67.). Danach kassierten beide Teams je eine Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Harun Feraget: In der 75. Minute Timo Dutzler von SV Oftering für ein Foulspiel sowie in der 79. Minute Omar Dampha bei SV Urfahr 1912 ebenfalls für ein Foul. Die Urfahraner fuhren somit also einen wichtigen dreifachen Punktegewinn bei Oftering ein.





SV Oftering steht zurzeit nach sieben Runden in der 2. Klasse Mitte mit einem 10:17-Torverhältnis und drei Punkten auf dem 12. Platz. Die Ofteringer Bilanz sieht so aus: ein Sieg und sechs Niederlagen.



Bei Gegner SV Urfahr 1912 sieht es durchaus besser aus: Die Urfahraner belegen zurzeit mit einem 13:10-Torverhältnis und neun Punkten den zehnten Platz bei folgender Bilanz: drei Siege und drei Niederlagen.







2. Klasse Mitte: SV Oftering – SV Urfahr 1912, 0:2 (0:1)

37 Omar Dampha 0:1

67 Maximilian Weberndorfer 0:2

