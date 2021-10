Aschauer schießt Urfahr zum Sieg bei Stahl Linz

Details Montag, 25. Oktober 2021 20:59

Im Spiel des FC Stahl Linz gegen den SV Urfahr 1912 gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Für das erste Tor des SV Urfahr war Maximilian Weberndorfer verantwortlich, der in der neunten Minute das 1:0 besorgte. Wer glaubte, Stahl Linz sei geschockt, irrte. Anel Dudakovic machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (14.). Azer Ajkunic brachte den Ball zum 2:1 zugunsten der Heimmannschaft über die Linie (30.). Marlon Aschauer nutzte die Chance für den SV Urfahr 1912 und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 2:2 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Der Treffer zum 3:2 sicherte dem SV Urfahr nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Aschauer in diesem Spiel (62.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte der SV Urfahr 1912 einen dreifachen Punktgewinn gegen den FC Stahl Linz.

Durch diese Niederlage fiel Stahl Linz aus der Aufstiegszone auf Platz vier.

Die drei Punkte brachten den SV Urfahr in der Tabelle voran. Der SV Urfahr 1912 liegt nun auf Rang fünf. Zuletzt lief es erfreulich für den SV Urfahr, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Am kommenden Sonntag trifft der FC Stahl Linz auf die Union Edelweiss Linz Juniors, der SV Urfahr 1912 spielt tags zuvor gegen die Union Babenberg Linz Süd.

2. Klasse Mitte: FC Stahl Linz – SV Urfahr 1912, 2:3 (2:2)

9 Maximilian Weberndorfer 0:1

14 Anel Dudakovic 1:1

30 Azer Ajkunic 2:1

38 Marlon Aschauer 2:2

62 Marlon Aschauer 2:3

