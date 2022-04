Doppelschlag von Kelmendi trifft Edelweiss Juniors hart

Details Montag, 18. April 2022 20:12

Nichts zu holen gab es für die Union Edelweiss Linz Juniors beim ATSV Födinger St. Martin/Traun. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 4:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich St. Martin/Traun die Nase vorn. Im Hinspiel waren die Edelweiss Juniors mit 1:5 krachend untergegangen.

Der Gast geriet in der 16. Minute durch einen Treffer von Haci Özkanli per Freistoß ins Hintertreffen. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Demir Vilic für die Gäste bereits wenig später besorgte (21.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Ardit Bajraktari in der 23. Minute. Komfortabel war die Pausenführung der Union Edelweiss Linz Juniors nicht, aber immerhin gingen die Union Edelweiss Linz Juniors mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Albin Kelmendi schockte die Union Edelweiss Linz Juniors und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für St. Martin/Tr. (73./82.). Der ATSV Födinger St. Martin/Traun baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (94.). Am Ende verbuchte St. Martin/Traun gegen die Linzer einen Sieg.

Bei St. Martin/Traun präsentierte sich die Abwehr angesichts 40 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (47). Aktuell steht der ATSV Födinger St. Martin/Traun mit 26 Punkten auf Platz neun. Acht Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. St. Martin/Traun befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Die Union Edelweiss Linz Juniors befinden sich mit 30 Zählern aktuell auf dem fünften Platz. Neun Siege, drei Remis und sechs Niederlagen haben die Union Edelweiss Linz Juniors momentan auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tun sich die Edelweiss Juniors weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt der ATSV Födinger St. Martin/Traun den SV Oftering, während die Union Edelweiss Linz Juniors am selben Tag gegen den SV Urfahr 1912 Heimrecht haben.

2. Klasse Mitte: ATSV Födinger St. Martin/Traun – Union Edelweiss Linz Juniors, 4:2 (1:2)

94 Emircan Guel 4:2

82 Alban Kelmendi 3:2

73 Alban Kelmendi 2:2

23 Ardit Bajraktari 1:2

21 Demir Vilic 1:1

16 Haci Bilal Oezkanli 1:0