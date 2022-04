Urfahr spielt mit Franckviertel Linz Katz und Maus - 5:0-Sieg

Details Montag, 18. April 2022 11:32

Der SV Urfahr 1912 fertigte SV Franckviertel Linz am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. An der Favoritenstellung ließ der SV Urfahr 1912 keine Zweifel aufkommen und trug gegen Franckviertel einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte der SV Urfahr beim SV Franckviertel Linz einen 3:0-Sieg eingefahren.

Der SV Urfahr 1912 erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Maximilian Weberndorfer traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Marco Sageder das 2:0 nach (40.). Mit der Führung für den SV Urfahr 1912 ging es in die Kabine. Omar Dampha gelang ein Doppelpack (60./80.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Nikolas Grabner gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SV Urfahr 1912 (90.). Letztlich feierte der SV Urfahr 1912 gegen SV Franckviertel Linz nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Urfahr springt auf zweiten Platz

Das Konto des SV Urfahr 1912 zählt mittlerweile 35 Punkte. Damit stehen die Gastgeber kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück des SV Urfahr. Insgesamt erst 19-mal gelang es dem Gegner, den SV Urfahr 1912 zu überlisten. Mit dem Sieg baute der SV Urfahr 1912 die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SV Urfahr 11 Siege, zwei Remis und kassierte erst fünft Niederlagen.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei SV Franckviertel Linz klar erkennbar, sodass bereits 90 Gegentreffer hingenommen werden mussten, das bedeutet natürlich nach wie vor letzter Platz. Mit nur 13 Treffern stellt der SV Franckviertel Linz den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Mitte. Nun musste sich Franckviertel Linz schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Der eine Sieg und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

SV Franckviertel Linz steckt nach sechs Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der SV Urfahr 1912 mit aktuell 70 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am kommenden Sonntag trifft der SV Urfahr 1912 auf die Union Edelweiss Linz Juniors, der SV Franckviertel Linz spielt am selben Tag gegen die Union Babenberg Linz Süd.

2. Klasse Mitte: SV Urfahr 1912 – SV Franckviertel Linz, 5:0 (2:0)

90 Nikolas Grabner 5:0

80 Omar Dampha 4:0

60 Omar Dampha 3:0

40 Marco Sageder 2:0

2 Maximilian Weberndorfer 1:0