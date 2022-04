2:2! SPG Walding/Rottenegg lässt bei Flutlicht-Premiere Punkte liegen

Details Sonntag, 24. April 2022 10:41

In der 19. Runde der 2. Klasse Mitte empfing die SPG Walding/Rottenegg den SV Sparkasse Alkoven. Im Duell zwischen dem Tabellenvierten und dem Achtplatzierten ging ea vor allem für die Heimelf von Coach Andreas Schimpl um wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Doch wie im letzten Heimspiel, bei der 2:5-Pleite gegen Dardania, gab die Spielgemeinschaft auch am Samstagabend eine 2:0-Führung aus der Hand und musste sich bei der Premiere der neuen Flutlichtanlage mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Die Alkovener hingegen konnten nach einem 3:0-Erfolg im Hinspiel gegen den Aufstiegsaspiranten erneut punkten.

Fasching-Doppelpack beschert Schimpl-Elf 2:0-Führung

Rund 300 Besucher bildeten bei der Flutlicht-Premiere im Sportpark einen würdigen Rahmen. Die heimischen Fans durften sich zunächst auch über eine starke Performance der Schimpl-Elf freuen, die von Beginn an das Heft in die Hand nahm und das Geschehen in Durchgang eins bestimmte. Nach einer guten Viertelstunde brandete im Sportpark Jubel auf, als Michael Fasching mit seinem schwächeren linken Fuß aus 18 Metern abzog und die Kugel versenkte. Zehn Minuten später war es abermals Fasching, der von der rechten Seite entschlossen in den Strafraum marschierte, Gästegoalie Lukas Müller erneut das Nachsehen gab und mit seinem 16. Saisontreffer für die Hausherren die Weichen vermeintlich auf Sieg stellte. Der 27-Jährige hatte bis zur Pause einen weiteren Treffer vor Augen, der Torjäger konnte gute Einschussgelegenheiten aber nicht nutzen. Somit ging es mit 2:0 in die Kabinen.

Auch Mahringer trifft doppelt

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Fejziu bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Die Schimpl-Elf wollte in Durchgang zwei das Ergebnis verwalten, während die Mannen von Trainer Dominik Neuwirth einen Gang nach oben schalteten. In Minute 55 belohnten sich die Alkovener für ihre Steigerung, als Steven Mahringer nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle war. Nach dem Anschlusstreffer wollte der SVA mehr, setzte nach und durfte zehn Minuten später wieder jubeln. Nach einer Flanke sprang Waldings Daniel Zeininger im Strafraum der Ball an die Hand, der Unparteiische zögerte nicht und zeigte auf den Punkt - Mahringer schnappte sich das Spielgerät, verwandelte den fälligen Elfmeter und glich mit seinem 14. Saisontor aus. Danach erwachten die Heimischen aus ihrer Lethargie, weshalb die Besucher in der Folge ein offenes, spannendes Match zu sehen bekamen. Hüben wie drüben erarbeiten sich die Teams Chancen, den Weg ins Tor wollte der Ball an diesem Abend aber nicht mehr finden, sodass mit einem 2:2-Remis die Punkte geteilt wurden.

Andreas Schimpl, Trainer SPG Walding/Rottenegg:

"Vor einer tollen Kulisse wollten wir unbedingt einen Sieg feiern, weshalb sich die Freude über den Punktgewinn in Grenzen hält. Es ist schwer zu erklären, dass wir, wie schon im letzten Heimspiel, nach einer 2:0-Führung die Zügel aus der Hand gegeben und wichtige Punkte liegengelassen haben. Doch vielleicht können wir am kommenden Wochende, beim Tabellenführer aus Leonding, einer Auswärtsstärke an den Tag legen, wenn es schon zu Hause aktuell nicht rund läuft".