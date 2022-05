Immerhin ein Punkt: Georgiev trifft zum Unentschieden

Details Montag, 09. Mai 2022 14:50

Am Sonntag kam der SV Urfahr 1912 bei den FC Wels Juniors nicht über ein 1:1 hinaus. Der FC Wels Jrs. zog sich gegen den SV Urfahr achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Der SV Urfahr 1912 war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 1:0 durchgesetzt.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem torlosen Gleichstand in die Kabinen. William Brown versenkte die Kugel schließlich zum 1:0 (72.). Als einige Zuschauer bereits den SV Urfahr 1912 als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Nikola Georgiev, der zum Ausgleich traf (87.). Am Ende stand es zwischen den FC Wels Juniors und dem SV Urfahr 1912 pari.

Der FC Wels Juniors befindet sich mit 29 Zählern weiterhin auf dem neunten Tabellenplatz. Offensiv konnte der Heimmannschaft in der 2. Klasse Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 62 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die FC Wels Juniors verbuchten insgesamt acht Siege, fünf Remis und acht Niederlagen. Vor vier Spielen bejubelte der FC Wels Juniors zuletzt einen Sieg.

Nach diesem Spiel besetzt der SV Urfahr 1912 mit 39 Punktenweiterin den dritten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Gäste ist die funktionierende Defensive, die erst 22 Gegentreffer hinnehmen musste. Zwölf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der SV Urfahr 1912 derzeit auf dem Konto.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastieren die FC Wels Juniors bei den Union Edelweiss Linz Juniors, der SV Urfahr 1912 empfängt zeitgleich die SPG Walding/Rottenegg.

2. Klasse Mitte: FC Wels Juniors – SV Urfahr 1912, 1:1 (0:0)

87 Nikola Georgiev 1:1

72 William Brown 0:1