Rohrhuber-Elf löscht stolze Heim-Siegesserie der Edelweiß Juniors aus

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 12:07

Im Top-Spiel der neunten Runde der 2. Klasse Mitte empfingen die Union Edelweiß Linz Juniors den ASKÖ SC Kirchberg-Thening. Im Duell zwischen dem Tabellendritten und dem Viertplatzierten ging es um wichtige Punkte, durften sich die Fans auf ein interessantes Match freuen. Die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten konnte zuletzt neun Heimsiege in Serie feiern, am Samstagnachmittag war für die Mannen von Coach Adis Ferhatovic aber Schluss mit lustig, zogen die Juniors mit 0:3 klar den Kürzeren und mussten die eigene Anlage erstmals seit 8. April als Verlierer verlassen. Die Kirchberger hingegen setzten nach einer langen Durststrecke ihren Höhenflug fort, tauschten nach dem vierten "Dreier" in den letzten fünf Partien mit dem Gegner in der Tabelle die Plätze und sind im Aufstiegskampf präsent.

15-Jähriger bringt Gäste in Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Hinteramskogler führten die Linzer eine feine Klinge und verzeichneten mehr Ballbesitz, die Gästeelf von Trainer Stefan Rohrhuber stützte sich jedoch auf eine kompakte Defensive und war zudem stets gefährlich. Während Kapitän Maximilian Piesch einen Freistoß an die Stange setzte, konnte Juniors-Keeper Zekria Rezaie nach einem gefährlichen Stanglpass und einem missglückten Klärungsversuch eines Verteidigers eine brenzlige Situation bereinigen. Nach einer halben Stunde durften sich die Kirchberger dann aber doch über die Führung freuen, als der talentierte Julian Stadlinger auf halblinker Position an den Ball kam und der Noch-15-Jährige mit einem feinen Heber den 0:1-Pausenstand besiegelte.

Linzer Drangphase bringt nichts ein - Leonhartsberger sorgt mit Doppelpack für die Entscheidung

Nach Wiederbeginn erhöhten die Hausherren die Schlagzahl, war der Ferhatovic-Elf deutlich anzusehen, das Spiel drehen und die Heim-Siegesserie fortsetzen zu wollen. Die Linzer machten ordentlich Dampf und wussten auch spielerisch zu gefallen, die Juniors konnten die Abwehr der Gäste aber nicht knacken. Bei der besten Chance der Heimischen strich ein Kopfball knapp am SC-Gehäuse vorbei. Nach rund 70 Minuten befreite sich die Rohrhuber-Elf aus der Umklammerung und setzte den einen oder anderen Nadelstich. Kurz nach seiner Einwechslung kam Matteo Zerenko in aussichtsreicher Position an den Ball, der Abschluss des 19-jährigen Eigengewächses fiel aber zu schwach aus. Kurz vor dem Ende erzwang die Rohrhuber-Elf mit ruhenden Bällen die Entscheidung - Kapitän Piesch schlug zwei Freistoßflanken, die Gregor Leonhartsberger jeweils verwertete. Kurz danach war Schluss und die stolze Heim-Siegesserie der Juniors Geschichte.

Stefan Rohrhuber, Trainer ASKÖ SC Kirchberg-Thening:

"Auch wenn die Linzer der erwartet starke Gegner waren, konnten wir aufgrund einer tollen Performance in der ersten Halbzeit sowie den besseren Chancen einen verdienten Sieg feiern. Im Gegensatz zu den letzten Jahren läuft es in dieser Saison bislang ausgezeichnet und fühlen uns im Spitzenfeld der Tabelle pudelwohl. Meine Mannschaft tritt entschlossen und selbstbewusst auf, möchte den Höhenflug fortsetzen und in den restlichen Hinrundenspielen konstant punkten".