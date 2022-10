SV Pasching kommt gegen Donau-Fohlen zu 2:2-Unentschieden

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 09:52

In der achten Runde der 2. Klasse Mitte kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Pasching 16 und der ASKÖ Donau Linz 1b. Im Duell zwischen dem Achtplatzierten und dem Tabellenelften kreuzten zwei Mannschaften aus der unteren Hälfte der Tabelle die Klingen. Sechs Tage nach einer 0:6-Klatsche bei Tabellernführer Neue Heimat wollten die Paschinger wieder in die Spur finden, die Mannen von Trainer Thomas Wohlschläger mussten sich jedoch mit einem 2:2-Unentschieden begügen und blieben am Samstagnachmittag im vierten Match in Folge ohne "Dreier".

Tormann Patrick Brandstetter musste gegen Donau zweimal hinter sich greifen (Foto: SV Pasching 16)

Hausherren mit Traumstart

Der SV Pasching durfte sich am Kunstrasen in Wagram über einen veritablen Traumstart freuen. Nach nur drei Minuten wurde Soleyman Mohammadi im Linzer Strafraum gelegt, woraufhin Schiedsrichter Lehmann auf den Punkt zeigte. Der Gefoulte ließ sich die Chance nicht nehmen, trat an und verwertete trocken zur 1:0-Führung für Grün-Schwarz. Die Paschinger Glücksgefühle währten jedoch nicht lange. Nur drei Minuten später hämmerte Amir Hajder einen Kracher zum 1:1 unter die Querlatte. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.



Grün-Schwarz lässt Matchball liegen

Nach Wiederbeginn durften die Gäste schließlich über das 1:2 jubeln. Nach einem Fehler von Torwart Patrick Brandstetter sagte Lionel Petrusic "Danke" (53.). Pasching drückte in der Folge vehement auf den Ausgleich, auch die Gäste aus Kleinmünchen fanden exzellente Torchancen vor. Die beste Möglichkeit eröffnete sich Paschings Mohammadi, der zur Stundemarke die Torstange traf. Kurz vor dem Ende gelang den Hausherren dann aber doch noch der Ausgleich. Nach einem exzellenten Eckball von Christoph Koch köpfte Marko Rajcic zum 1:1 ein (83.). Die absolute Schlussphase sollte aus Paschinger Sicht jedoch eine bittere werden. Zuerst traf Bokan Shahab nach starker Vorarbeit von Mohammadi das leere Tor nicht (87.), dann wurde Mohammadi nach einer Undiszipliniertheit mit Rot vom Platz gestellt.

Johannes Kaltenecker, Sportlicher Leiter SV Pasching 16:

"Die Freude über dieses Unentschieden hält sich in Grenzen, wenngleich wir zahlreiche Ausfälle verkraften mussten und die jungen Linzer spielerisch eine feine Klinge geführt haben. Wir sind in Führung gegangen hatten etliche Chancen und hätten den erhofften Sieg durchaus einfahren können, mussten aufgrund des späten Ausgleichs aber froh sein, zumindest einen Punkt ergattert zu haben".