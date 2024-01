Trotz verpatztem Herbstausklang, Union Gutau mit erfolgreichem Jahr

Details Dienstag, 02. Januar 2024 13:13

Die DSG Union Gutau blickt auf ein sportlich erfolgreiches Jahr zurück, holte im Frühjahr 22 Punkte und sammelte im Herbst 21 Zähler. Nach einem achten Rang in der vergangenen Saison der 2. Klasse Nord-Mitte beendeten die Mühlviertler die Hinrunde der aktuellen Spielzeit als Vierter und sind vom Relegationsplatz nur durch drei Punkte getrennt. "2023 war ein super Jahr und haben uns im Frühjahr und im Herbst ausgezeichnet präsentiert. Wir sind mit dem Abschneiden überaus zufrieden, wenngleich wir das tolle Jahr leider nicht erfolgreich beenden konnten", spricht Trainer Fabian Sailer die 1:2-Heimpleite zum Herbstausklang gegen Sandl an.

Auftaktpleite und bitterer Herbstausklang, dazwischen aber mit toller Siegesserie

Die Blau-Weißen starteten mit einer Heimpleite gegen Schlusslicht Windhaag/Leopoldschlag in die Saison und teilten am zweiten Spieltag in Hagenberg mit dem ASV die Punkte, die folgenden sechs Partien konnte die Sailer-Elf aber durchwegs gewinnen. Damit hatten die Kicker aus dem Bezirk Freistadt ihr Pulver aber nahezu verschossen, warteten in den letzten vier Spielen vergeblich auf einen weiteren "Dreier" und fuhren in diesem Zeitraum nur zwei Punkte ein. "Auch wenn wir am Schluss Federn lassen mussten, blicken wir auf eine in Summe erfolgreiche Hinrunde zurück. Während bei der Heimniederlage gegen Weitersfelden der Herbstmeister einfach stärker war, und beim Remis gegen Neumarkt der letztjährige Vizemeister zu diesem Zeiptunkt gut in Form war, tut die Pleite gegen Sandl noch heute weh. Denn zum einen hätten wir das Match aufgrund einer starken Leistung nach der Pause eigentlich gedreht, in der zweiten Halbzeit wurden uns jedoch zwei Tore aufgrund von vermeintlichen Abseitsstellungen aberkannt. Und zum anderen, waren die äußeren Verhältnisse nahezu irregulär, hätte das Spiel eigentlich abgesagt werden müssen", trauert der Übungsleiter liegengelassenen Punkten nach.

Starke Defensive - in der Fremde seit 2. April 2023 ungeschlagen

Während fünf Teams mehr Treffer bejubeln durften, kassierte lediglich der Ligaprimus aus Weitersfelden weniger Gegentore. "Hinten hat es ausgezeichnet funktioniert, vorne haben wir jedoch seit geraumer Zeit mit Problemen zu kämpfen, ist in der Offensive Luft nach oben vorhanden. Aber wir arbeiten daran, dieses Manko zu beheben", so Sailer, der die drei bisherigen Saisonniederlagen durchwegs auf eigener Anlage miterlebte - in der Fremde sind die Gutauer seit bereits 2. April 2023 ungeschlagen und feierten in den letzten zehn Auswärtsspielen sechs Siege. "Diese konträren Bilanzen sind nicht wirklich zu erkären. Aber vielleicht sind die Heimniederlagen zum Teil dem schlechten Zustand unseres Platzes geschuldet. In der Fremde hingegen kommt unsere spielerische Note entsprechend zur Geltung", weiß der Trainer. "Auch wenn wir uns im einen oder anderen Bereich verbessern müssen, konnten wir ein in Summe respektables Ergebnis erzielen und sind im Spitzenfeld der Tabelle präsent".

Keine Transfers - Trainingslager in Melk

Im Mühlviertel wird am 22. Jänner das Training wieder aufgenommen und fünf Tage später gegen Bad Zell das erste Testspiel bestritten. Anfang März steht ein Trainingslager auf dem Programm, das in Melk abgehalten wird. Die Reise nach Niederösterreich werden die "üblichen Verdächtigen" antreten. "Nach dem erfolgreichen Jahr besteht kein Grund, das Personal zu verändern, zumal wir in der Breite gut aufgestellt sind. Zudem setzen wir vorwiegend auf die eigenen, jungen Spieler, werden im neuen Jahr sämtliche Kicker aus dem U16-Team gemeinsam mit der Kampfmannschaft trainieren", erwartet Fabian Sailer im Winter weder Zu- noch Abgänge.

Relegationsplatz in Reichweite

Da der Zweite aus Reichenthal nur drei Zähler mehr am Konto hat, ist für die Sailer-Elf in der entscheidenden Phase der Meisterschaft viel möglich. "Wir sind vorne dabei, demzufolge ist ein Top-Drei-Platz das Saisonziel. Natürlich hätten wir nicht dagegen, die Relegation zu erreichen, verspüren aber keinen Druck, zumal der Aufstieg kein Muss ist", hält der Coach den Ball flach. "Die in der Tabelle vor uns platzierten Mannschaften sind in Reichweite, demzufolge wollen wir uns auch im Frühjahr anständig präsdentieren. Um den Relegationsplatz möglicherweise erreichen zu können, muss die Bilanz in den direkten Duellen positiv ausfallen und sollten die big points einfahren".