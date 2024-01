Union Neumarkt/M.: "Wollen im Aufstiegskampf mitmischen"

Details Mittwoch, 10. Januar 2024 13:42

Die Union Neumarkt/M. ergatterte im letzten Frühjahr nur mickrige neun Punkte, unter Neo-Trainer Mario Krenmaier, der im Sommer das Zepter übernommen hatte, zeigte der Pfeil dann wiedr in die richtige Richtung. Nach einem siebenten Rang in der vergangenen Saison der 2. Klasse Nord-Mitte fuhren die Mühlviertler in der Hinrunde der aktuellen Spielzeit 22 Zähler ein, sind vom Relegationsplatz nur durch zwei Punkte getrennt und überwintern als Dritter in Lauerstellung. "Der Plan war, vorne mitzumischen und konnten unser Vorhaben realisieren. Nach dem Trainerwechsel hat es zwar eine Zeitlang gedauert, bis die Mechanismen gegriffen haben, sind dann aber in Fahrt gekommen und haben uns eine ausgezeichnete Ausgangsposition verschafft", ist Sektionsleiter Daniel Grabner mit dem Abschneiden zufrieden.

Toller Endspurt

Am Beginn der Saison fehlte die nötige Konstanz, in der zweiten Herbsthälfte zeigten sich die Kicker aus dem Bezirk Freistadt dann aber von ihrer besten Seite, fuhren in den letzten fünf Spielen 13 Punkte ein und fanden Anschluss ans Spitzenfeld der Tabelle. "Obwohl wir in der Hinrunde mit etlichen Verletzungen zu kämpfen hatten, konnten wir eine Serie starten und freuen uns über die Präsenz ganz vorne in der Tabelle", so Grabner, der sich über vier Heimsiege freuen konnte - in der Fremde fuhr die Union drei "Dreier" ein. Während vier Mannschaften weniger Gegentore kassieren, trafen lediglich Herbstmeister Weitersfelden und der Zweite aus Reichenthal öfter ins Schwarze. "Vielleicht haben wir ein paar Tore zu viel erhalten, in Summe hat aber alles gepasst und sind nach dem tollen Endspurt vorne dran", meint der Sektionsleiter.

Keine Transfers - Trainingslager in Niederösterreich

Am 22. Jänner wird in Neumarkt das Training wieder aufgenommen. In der langen und intensiven Vorbereitung steht neben zahlreichen Einheiten und etlichen Testspielen auch ein Trainingslager auf dem Programm, das Anfang März in Untersiebenbrunn abgehalten wird. die Reise nach Niederösterreich werden die "üblichen Verdächtigen" antreten. "Im Herbst war die Trainingsbeteiligung sehr hoch, wurden die Einheiten im Schnitt von 28 Akteuren besucht. Zudem stehen die zuletzt verletzten Spieler wieder zur Verfügung und geben die Jungen Gas, weshalb der Kader breit aufgestellt ist. Wir sind mit dem bestehenden Personal überaus zufrieden, sind demzufolge im Winter keine Transferaktiviäten geplant und - sollte sich nicht etwas Überraschendes ergeben - weder Zu- noch Abgänge zu erwarten", spricht Daniel Grabner von einer ruhigen Übertrittszeit.

Präsenz im Aufstiegskampf

Aufgrud der aktuellen Tabellensituation gehen die Mühlviertler mit entsprechenden Erwartungen in die entscheidende Phase der Meisterschaft. "Auch wenn wir den Druck nicht zusätzlich erhöhen wollen, ist in unserem Kader reichlich Qualität vorhanden und wollen im Aufstiegskampf wenn möglich bis zum Schluss mitmischen. Die Reichenthaler haben nur zwei Punkte mehr am Konto und auch der Herbstmeister ist nicht außer Reichweite, demnach ist im Frühjahr viel möglich", so Grabner. "Nach der erfolgreichen Hinrunde wollen wir vorne danbleiben und im Aufstiegskampf eine tragende Rolle spielen - die Qualität dazu ist vorhanden".