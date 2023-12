Enttäuschung in Unterweitersdorf

Details Donnerstag, 14. Dezember 2023 20:26

Die Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf kam stabil durch das Jahr, allerdings auf mäßigem Niveau, holte im Frühjahr 15 Zähler und fuhr auch im Herbst nur 16 Punkte ein. Nach einem vierten Rang in der vergangenen Saison der 2. Klasse Nord-Mitte reichte es für die Mannen von Neo-Trainer Stefan Winklehner, der im Sommer das Zepter übernommen hatte, in der Hinrunde der aktuellen Spielzeit nur zum siebenten Rang, weshalb die Mühlviertler im Niemandsland der Tabelle überwintern. "Wir verfügen über eine starke Mannschaft und haben uns viel vorgenommen, sind im Herbst aber unter den Erwartungen geblieben", spricht Obmann Jürgen Stiftinger von einem bislang enttäuschenden Abschneiden.

Schwaches Finish und Auswärtsschwäche

Die Union absolvierte zunächst eine ordentliche Hinrunde, auf der Zielgeraden zeigte der Pfeil jedoch in die falsche Richtung, sprangen in den letzten vier Partien lediglich zwei Punkte heraus, weshalb die Winklehner-Elf den Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle verpasste. "Am Schluss ist uns leider die Luft ausgegangen und wären mit zwei Siegen mehr ganz gut dabeigewesen, demzufolge hält sich die Freude in Grenzen", so Stiftinger, der sich über 13 der 16 bislang gesammelten Zähler auf eigener Anlage freuen durfte - von den bisherigen sechs Auswärtsspielen konnten die Unterweitersdorfer hingegen kein einziges gewinnen. "Die Auswärtsschwäche ist nicht wirklich zu erklären, aber wenn es nicht wunschgemäß läuft, hat man eben auch in der Fremde Probleme".

Stabile Hintermannschaft, aber Probleme in der Offensive

Der Tabellensiebente geizte im Herbst mit Toren - vorne und hinten. Während nur die letzten Drei der Tabelle weniger Treffer bejubeln durften, kassierten lediglich zwei Teams weniger Gegentore. "Wir haben nur 16 Tore erhalten, hat es hinten über weite Strecken ganz gut funktioniert. Vorne hingegen hatten wir einige Probleme und haben zu wenig Tore gemacht. Das hat auch damit zu tun, dass unser eigentlichter Torgarant, Lukas Wolfinger, mit einer Ladehemmung zu kämpfen hatte und jene Tore, die er nicht gemacht hat, letztendlich fehlen. In allen Bereichen hat nur ein bisschen gefehlt, das hat in Summe aber einen relativ großen Rückstand ergeben. Somit ist die Saison für uns mehr oder weniger gelaufen", meint der Obmann.

Talent wechselt in die Bezirksliga - Trainingslager in Niederösterreich

Beim Trainingsauftakt, Mitte Jänner, wird Coach Winklehner einen Akteur nicht begrüßen können. Mit Simon Hinterreither kickt ein Mittelfeldspieler im Frühjahr leihweise in Schweinbach, möchte der 19-Jährige beim Bezirksligisten sein Talent unter Beweis stellen. "Darüberhinaus sind keine weiteren Abgänge zu erwarten, aber möglichweise wird der eine oder andere neue Spieler im Winter zu uns stoßen", spricht Jürgen Stiftinger von möglichen Transfers. Während der Vorbereitung schlagen die Kicker ihre Zelte in Niederösterreich auf und halten in Hollabrunn ein Trainingslager ab.

Rangverbesserung erwünscht

Die Mühlviertler überwintern nur in der unteren Hälfte der Tabelle, im neuen Jahr soll im Bezirk Freisdtadt der Pfeil aber wieder nach oben zeigen. "Auch wenn es für einen Platz ganz vorne vermutlich nicht reichen wird, streben wir eine Rangverbesserung an. Aber wichtig ist, dass wir im Frühjahr zur nötigen Stabilität und Konstanz finden, um im Sommer die Latte wieder höher legen und in der nächsten Saison vorne mitmischen können", so Stiftinger.

