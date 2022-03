Gutau konnte der Erwartungshaltung nicht gerecht werden. Nur Platz 9 nach der Hinrunde!

Details Sonntag, 13. März 2022 21:17

Gutau tat sich in dieser Saison bisher sehr schwer eine Konstanz an den Tag zu legen. Meist folgte auf den einen Punktgewinn, ein Punktverlust und somit steht man nach der Hinrunde lediglich auf Platz 9. Gemeinsam mit Jürgen Schützeneder sprechen wir über die Hinrunde und wohin der Weg diese Saison noch gehen soll.

Ligaportal: Wie bewertet man die Hinrunde? Was war die Erwartungshaltung vor der Saison?





Schützeneder: Die Hinrunde war etwas durchwachsen. Wir haben ein paar Punkte unnötig liegen lassen. Sportlich kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, da einige Stammspieler verletzungsbedingt den gesamten Herbst 2021 verpassten. Unser Ziel war ganz klar, dass wir wieder vorne mitmischen. Mit unserem Kader sollte das auch der Anspruch sein.''





Ligaportal: Gab es Zu- oder Abgänge?



Schützeneder: Wir haben auf der Trainerposition gewechselt. Mit Mario Ott kam ein neuer Trainer und Mario bringt den erhofften frischen Wind in die Mannschaft, um in der Rückrunde wieder voll angreifen zu können.''



Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung?



Schützeneder: Die Anfangszeit der Vorbereitung war coronabedingt sehr zäh. Seit Mitte Februar läuft die Vorbereitung ganz gut. Wir haben diese Woche noch zwei Spiele bestritten, ehe es nächsten Sonntag zum Rückrundenauftakt gegen Kefermarkt wieder voll losgeht.''



Ligaportal: Wer wird Meister?



Schützeneder: Der Meister steht mehr oder weniger schon fest und daran wird sich wohl auch nichts mehr ändern.

Der Meistertitel wird nach Lichtenberg gehen.''



Ligaportal: Was ist das Ziel für die Rückrunde?



Schützeneder: Wir haben durch den Wechsel auf dem Trainerposten nun unser System umgestellt und werden uns in der Rückrunde voll und ganz auf die Systemumstellung fokussieren.''