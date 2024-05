Neumarkt i.M. sichert sich einen souveränen Heimsieg gegen Union Reichenthal

Details Montag, 06. Mai 2024 20:39

Im spannenden Duell zwischen Union Neumarkt im Mühlkreis und Sportunion Reichenthal konnte sich das Heimteam mit einem überzeugenden 3:1 durchsetzen. Von Beginn an dominierten die Neumarkter das Spielgeschehen und ließen den Gästen kaum Chancen. Mit einem frühen Tor, einem soliden Mittelfeldspiel und einer beeindruckenden Leistung sowohl in der Offensive als auch in der Defensive zeigte Neumarkt i.M., warum sie als Favoriten in diese Partie gingen.

Früher Führungstreffer setzt Ton für das Spiel

Das Spiel begann furios für die Heimmannschaft, als Johann Achhorner bereits in der ersten Spielminute das 1:0 für Neumarkt i.M. erzielte. Dieser schnelle Führungstreffer gab den Ton für den Rest des Spiels an. Neumarkt i.M. zeigte eine dominante Vorstellung und war deutlich die überlegene Mannschaft auf dem Platz. In der 22. Minute baute Elias Grabner die Führung weiter aus, indem er das 2:0 erzielte und damit die Weichen für einen Sieg seiner Mannschaft stellte. Die Heimischen drückte weiterhin auf das Tempo und hatte mehrere Gelegenheiten, die Führung auszubauen, darunter einen Lattenschuss, der die Überlegenheit der Heimmannschaft unterstrich.

Neumarkt i.M. behält die Oberhand bis zum Schluss

Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten und dem Versuch von Union Reichenthal, ins Spiel zurückzufinden, behielt Neumarkt i.M. die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Gäste aus Reichenthal hatten Mühe, gegen das straffe Mittelfeld und die solide Defensive von Neumarkt i.M. anzukommen. In der 78. Minute erzielte Harald Pinsker das 3:0 und sorgte damit praktisch für die Entscheidung. Zwar gelang Lukas Pühringer in der 86. Minute noch der Ehrentreffer zum 3:1 für die Sportunion Reichenthal, doch dieser kam zu spät, um das Spiel noch zu drehen.

Die Hausherren zeigten eine beeindruckende Teamleistung und unterstrichen ihre Ambitionen in der Liga. Mit kontrolliertem Ballbesitz, einer starken Defensive und effizienter Chancenverwertung ließen sie Union Reichenthal kaum zur Entfaltung kommen. Der Endstand von 3:1 reflektiert die Spielüberlegenheit von Neumarkt i.M. und ist ein verdienter Sieg für das Heimteam.

Das Spiel endete ohne Nachspielzeit, und die Gastgeber konnten einen wichtigen Sieg vor heimischem Publikum feiern. Dieser Erfolg stärkt die Position von Neumarkt i.M. in der Tabelle und gibt dem Team zusätzliches Selbstvertrauen für die kommenden Begegnungen.

2. Klasse Nord-Mitte: Neumarkt i.M. : Reichenthal - 3:1 (2:0)

86 Lukas Pühringer 3:1

78 Harald Pinsker 3:0

22 Elias Grabner 2:0

1 Johann Achhorner 1:0

Details

