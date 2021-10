Hagenberg mit Sprung nach oben - nach 4:1-Sieg gegen Kerfermarkt

Details Samstag, 09. Oktober 2021 12:44

ASV Hagenberg kam am Freitagabend in der neunten Runde der 2. Klasse Nord-Mitte gegen Union Kefermarkt zu einem klaren 4:1-Erfolg. 95 Zuseher im Veichterwaldstadion sahen einen gelungenen Heimsieg der Hagenberger.

In der Begegnung zwischen ASV Hagenberg und Union Kefermarkt in der neunten Runde der 2. Klasse Nord-Mitte gelangten die Hausherren in der fünften Spielminute zu ihrem ersten Angriff in Richtung gegnerischem Tor, jedoch konnte der Kefermarkter Torwart Marek Kucera dazwischengehen und diese Chance der Hausherren erfolgreich vereiteln. In Führung brachte schließlich Ing. Daniel Hofreiter sein Team in der 21. Minute mit seinem ersten Treffer. Aus der Ruhe ließ sich ASV Hagenberg dadurch jedoch nicht bringen: Die Antwort des Gastgebers kam nur drei Minuten später in Form eines Treffers von Noah Bauer, welcher den Ausgleich erzielte (24.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass sich beide Teams bei einem 1:1-Zwischenstand in die Kabinen zur Halbzeitpause verabschiedeten.



Drei Tore folgten



Nach Wiederanpfiff zu den zweiten 45 Minuten durch Referee Bernhard Schinnerl verzeichneten die Hausherren in der 51. Minute eine große Torchance, welche allerdings abermals der Kefermarkter Schlussmann Kucera parieren konnte. Für das zweite Tor des ASV Hagenberg war daraufhin Manuel Hinterdorfer verantwortlich, der in der 59. Minute das 2:1 besorgte. Saikou Colley erhöhte für die Gastgeber auf 3:1 (87.). Doch damit noch nicht genug: ASV Hagenberg baute die Führung in der Nachspielzeit noch weiter aus, als Thomas Mittmannsgruber in der 94. Minute zum 4:1-Endstand für sein Team traf. ASV Hagenberg und Union Kefermarkt trennten sich somit also mit einem 4:1-Ergebnis.



Der dreifache Punktegewinn durch diesen 4:1-Heimsieg brachte ASV Hagenberg zumindest kurzfristig auf den vierten Tabellenrang der 2. Klasse Nord-Mitte, wo sie sich nun mit einem 19:16-Torverhältnis und 14 Punkten befinden. Nach neun Runden lautet die Bilanz der Hagenberger: vier Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen.



Union Kefermarkt liegt nach dieser Niederlage weiterhin auf dem achten Platz und steht dort mit einem 13:22-Torverhältnis und elf Punkten. Die Bilanz nach neun Spielen lautet: drei Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen.





Kommenden Sonntag (15:30 Uhr) tritt der ASV Hagenberg beim SV Lichtenberg an, schon einen Tag vorher muss Kefermarkt seine Hausaufgaben bei der Union Unterweißenbach erledigen.

2. Klasse Nord-Mitte: ASV Hagenberg – Union Kefermarkt, 4:1 (1:1)

21 Daniel Hofreiter 0:1

24 Noah Bauer 1:1

59 Manuel Hinterdorfer 2:1

87 Saikou Colley 3:1

94 Thomas Mittmannsgruber 4:1

