Inreiter trifft zum Remis - 1:1 zwischen Unterweißenbach und Pierbach/Rechberg

Am Montag trennten sich die Union Unterweißenbach und die SPG Pierbach/Rechberg unentschieden mit 1:1. Der vermeintlich leichte Gegner war Unterweiß. mitnichten. Unterweißenbach kam gegen Pierbach/Rechberg zu einem achtbaren Remis. Für beide Mannschaften war beim 1:1 im Hinspiel punktmäßig der gleiche Ertrag herausgesprungen.

Die Union Unterweißenbach ging in der 27. Minute in Führung durch einen Treffer von Dominic Nötstaller. Roman Inreiter witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für SPG Pierbach/Rechberg ein (35.). In der Nachspielzeit kassierte Christian Haslinger für Kritik noch die Gelb-Rote Karte (91.). Als der Referee Edvin Aliu das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.

Unterweißenbach rutscht einen Platz ab

Union Unterweißenbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Aktuell hat man 21 Punkte auf dem Konto. Man verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich die Union Unterweißenbach weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Die SPG Pierbach/Rechberg befindet sich mit 29 Zählern momentan auf dem vierten Rang. Neun Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. SPG Pierbach/Rechberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Für Union Unterweißenbach geht es schon am Sonntag bei der Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach weiter. SPG Pierbach/Rechberg empfängt schon am Sonntag die Union Alberndorf als nächsten Gegner.

2. Klasse Nord-Mitte: Union Unterweißenbach – SPG Pierbach/Rechberg, 1:1 (1:1)

35 Roman Inreiter 1:1

27 Dominic Noetstaller 1:0