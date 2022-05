Doppelpack von Gassner ebnet den Weg

Details Sonntag, 22. Mai 2022 20:39

Die SPG Pierbach/Rechberg und die Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte Pierbach/Rechberg die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 3:0 gesiegt.

Ehe es in die Kabinen ging, markierte Roland Gassner das 1:0 für das Heimteam (40.). Pierbach/Rechberg hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Klaus Gaisberger erhöhte den Vorsprung der SPG Pierbach/Rechberg nach 52 Minuten auf 2:0. Simon Hinterreither witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für Unterweitersdorf ein (54.). Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Gassner bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (80.). Kurz vor Ultimo war noch Julian Hauser zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Unterw.df. verantwortlich (90.). Am Ende verbuchte Pierbach/Rechberg gegen die Gäste die maximale Punkteausbeute.

Pierbach/Rechberg springt auf Platz vier

Kurz vor Saisonende steht Pierbach/Rechberg mit 36 Punkten auf Platz vier. Elf Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat die SPG Pierbach/Rechberg momentan auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Pierbach/Rechberg noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Die Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf befindet sich mit 33 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison auf dem sechsten Rang. Zehn Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat Unterweitersdorf derzeit auf dem Konto. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Unterw.df. die dritte Pleite am Stück.

Als Nächstes steht für SPG Pierbach/Rechberg eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:00 Uhr) geht es gegen den SV Wimberger Sandl. Die Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf empfängt parallel die Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach.

2. Klasse Nord-Mitte: SPG Pierbach/Rechberg – Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf, 3:2 (1:0)

90 Julian Hauser 3:2

80 Roland Gassner 3:1

54 Simon Hinterreither 2:1

52 Klaus Gaisberger 2:0

40 Roland Gassner 1:0