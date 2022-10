3:3! SPG Pregarten 1b krönt sich mit erstem Remis seit 15. Mai zum Herbstmeister

Details Samstag, 29. Oktober 2022 09:35

Die SPG Algenmax Pregarten 1b empfing die Union Neumarkt/M. zum "Kracher" der zwölften Runde der 2. Klasse Nord-Mitte. Im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Drittplatzierten durften sich die Fans auf ein interessantes Match freuen. Nach 16 Siegen in den letzten 18 Heimspielen wollte der Ligaprimus auf eigener Anlage den nächsten "Dreier" einfahren. Doch auch dem amtierenden Vizemeister war einges zuzutrauen, wenngleich die Haider-Elf stark ersatzgeschwächt antreten und sich vor sechs Tagen gegen Alberndorf mit einer enttäuschenden Nullnummer begnügen musste - die Neumarkter sammelten in den letzten vier Partien aber zehn Punkte. Am Freitagabend blieb der Heimelf von Coach Alexander Buchberger der zehnte Saisonsieg versagt, mit einem 3:3-Unentschieden - dem ersten Remis seit 15. Mai - krönte sich die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten aber zum Herbstmeister. Mit dem nahezu letzten Aufgebot machten die Gäste einen 1:3-Rückstand wett und durften einen Zähler mit auf die Heimreise nehmen.

16-Jähriger bringt Gäste früh in Front - Tabellenführer dreht Spiel

Aufgrund der massivern Personalprobleme arbeitete Union-Trainer Marian Haider ein knackiges Defensivkonzept aus, weshalb die Hausherren von Beginn an mehr Ballbesitz verzeichneten und das Spiel bestimmten. Doch in Führung gingen im Naturdesign Hennerbichler Stadion die Gäste, als der 16-jährige Laurenz Aigner nach einem Freistoß und einer Kopfballverlängerung von Kapitän Jakob Schmitsberger goldrichtig stand und nach zehn Minuten auf 0:1 stellte. Nach dem Führungstreffer stützte sich der Vizemeister auf eine kompakte Defensive, mit zunehmender Spieldauer agierten die Neumarkter aber zu passiv. Dies wusste der spielbestimmende, aber über weite Strecken nicht zwingend agierende Ligaprimus nach einer halben Stunde zu nutzen - nach einem Stanglpass glich Max Freinschlag aus. Kurz vor der Pause drehte die Buchberger-Elf das Match. Abermals war es Freinschlag, der einen erneuten Stanglpasss zum 2:1-Halbzeitstand verwertete.

Freinschlag schnürt Dreierpack - Geißler versenkt Freistoß

Vier Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Ullmann traf der Tabellenführer zur vermeintlichen Vorentscheidung. Nach einem Fehlpass der Gäste schaltete das 1b-Team schnell um, wieder war es Freinschlag, der nach einer Hereingabe von rechts auf 3:1 stellte. Doch fünf Minuten später keimte bei den Neumarktern wieder Hoffnung auf, als Oliver Geißler einen Freistoß aus 18 Metern im kurzen Eck versenkte. Mitte der zweiten Halbzeit hatten die Gäste großes Glück. Freinschlag tankte sich auf der linken Seite durch und brachte den Ball zur Mitte, das Leder ging durch und ein Angreifer schob das Spielgerät ins leere Tor. Doch der Unparteiische hatte zuvor ein Foulspiel erkannt und auf Freistoß für die Hausherren entschieden - der ruhende Ball brachte aber nichts ein.

Union-Kapitän sorgt spät für Punkteteilung

In der restlichen Spielzeit stellten die Gäste auf ein 4-4-2-System um und intensivierten ihre Offensivbemühungen. Die Zuschauer bekamen nun ein munteres Hin und Her zu sehen, in dem sowohl die Entscheidung, als auch der Ausgleich möglich war. An diesem Abend hatte der amtierende Vizemeister das Glück an seiner Seite und machte in Minute 86 den Rückstand wett. Nach einem weiten Ball über die Pregartner Abwehr rückte Union-Kapitän Schmitsberger in den Mittelpunkt. Der etatmäßige Innenverteidiger wurde in den Angriff beordert und setzte das Leder mit dem Kopf zum 3:3-Endstand in die Maschen.

Marian Haider, Trainer Union Neumarkt/M.:

"Wir mussten etliche Spieler vorgeben, zudem mussten einige Akteure an ungewohnten Positionen agieren. Dennoch haben wir mit dem letzten Aufgebot dem Herbstmeister einen Punkt abgeknöpft, dementsprechend groß ist die Freude über dieses beachtliche Unentschieden. Meine Mannschaft hat nach dem 1:3-Rückstand tolle Moral bewiesen".