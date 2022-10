Union Unterweißenbach schrammt in Minute 93 am ersten Heimsieg seit 30. April vorbei

Details Samstag, 22. Oktober 2022 12:37

Zum Auftakt des elften Spieltages der 2. Klasse Nord-Mitte kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Unterweißenbach und der Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf. Im Duell zwischen dem Achtplatzierten und dem Tabellenzweiten waren die Gäste zu favorisieren und wollten eine Woche nach einem 6:1-Kantersieg gegen Hagenberg einen "Dreier" nachlegen. Doch Derbys haben bekanntlich andere Gesetze. Die Heimelf von Trainer Josef Raab lieferte eine starke Performance ab, drehte nach einem Rückstand das Spiel und hatte am Freitagabend den ersten Heimsieg seit 30. April vor Augen, in Minute 93 sorgte jedoch ein ruhender Ball für ein 2:2-Unentschieden, mussten die Unterweißenbacher zum dritten Mal in Folge mit dem Gegner die Punkte teilen.

Hausherren können Chancen nicht nutzen - Lehner-Freistoß bringt Hartl-Elf in Front

Vor rund 150 Besuchern traten die Hausherren in der Sparkassen Arena selbstbewusst auf und boten dem Favoriten die Stirn. Nach einer Viertelstunde hatten die heimischen Fans den Torschrei schon auf den Lippen, nach einem Freistoß von Lukas Berger prallte der Ball jedoch von der linken an die rechte Stange und sprang dann ins Feld zurück. Wenig später "verhungerte" ein Rückpass eines Unterweitersdorfer Verteidigers, Lukas Wurzer tauchte alleine vor Gästegoalie Andre Stiftinger auf, brachte den Ball aber nicht am Keeper vorbei. Bei einer weiteren Möglichkeit der Raab-Elf setzte Lukas Kern das Leder knapp am langen Eck vorbei. Kurz vor der Pause hatte plötzlich die Gästeelf von Coach Daniel Hartl die Nase vorne. Bei einem Freistoß richtete Unterweißenbach-Schlussmann Julian Reichard die Mauer ein, Christoph Lehner zögerte nicht und versenkte den ruhenden Ball zum 0:1-Halbzeitstand.

Raab-Elf dreht Spiel - Gäste in Minute 93 mit "Lucky Punch"

Die Unterweißenbacher ließen sich vom ungünstigen Spielverlauf nicht entmutigen und durften sich sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Robert Daniel über den Ausgleich freuen, als Wurzer nach einem Pass durch die Schnittstelle der Unterweitersdorfer Abwehr auf 1:1 stellte. Nach einer Stunde drehten die Hausherren das Spiel - nach einem Kern-Schuss wollte Michael Glanzegg klären, Unterweitersdorfs Kapitän beförderte den Ball jedoch ins eigene Tor. In der Folge liefen die Gäste dem Rückstand vergeblich hinterher. Kurz vor Schluss hatte Wurzer die Entscheidung am Fuß, nach einem Stanglpass des eingewechselten Manfred Mayrhofer traf das 19-jährige Eigengewächs aus kurzer Distanz den Ball aber nicht. Dennoch wähnten sich die Hausherren bereits als Sieger, in Minute 93 sorgte jedoch ein erneuter ruhender Ball für eine Punkteteilung. Wieder war es Lehner, der sich auf halblinker Position das Spielgerät zu einem Freistoß zurechtlegte, die 23-jährige Neuerwerbung aus Wartberg/Aist versenkte die Kugel zum 2:2-Endstand im Kreuzeck.

Josef Raab, Trainer Union Unterweißenbach:

"Ich muss meiner Mannschaft zu einer tollen Leistung gratulieren, aufgrund der mangelnden Chancenverwertung hat es zum eigentlich hochverdienten Sieg aber nicht gereicht. Auch wenn sich nach dem dritten Remis in Folge die Freude in Grenzen hält, hat sich das junge Team in dieser Saison sukzessive gesteigert und ist am richtigen Weg. Vielleicht können wir die Hinrunde positiv beenden und in den letzten beiden Spielen, in Bad Leonfelden und in Hagenberg, den einen oder anderen Punkt einfahren".