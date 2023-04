Last-Minute-Sieg! SPG Windhaag/Leopoldschlag unter Neo-Coach mit blitzsauberer Frühjahrs-Weste

Details Samstag, 01. April 2023 13:47

Zum Auftakt der 16. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte empfing die SPG Windhaag/Leopoldschlag den ASV B&B Fahrzeugglas Hagenberg. Im Duell zwischen dem Vorletzten der Tabelle und dem Achtplatzierten waren eigentlich die Gäste zu favorisieren, zumal die Zangenfeind-Elf im Hinspiel einen 6:2-Kantersieg feiern konnte. Doch seit dem Engagement von Neo-Trainer Mario Ott, der im Herbst bei Liga-Konkurrent Gutau tätig war, läuft es bei der Spielgemeinschaft wie am Schnürchen. Zwei Wochen nach einem 4:3-Erfolg in Unterweißenbach behielten Kapitän Viktor Holzweber und Co. am Freitagabend mit dem gleichen Ergebnis die Oberhand und feierten im zweiten Rückrundenspiel den zweiten Sieg. Die Hagenberger hingegen stecken in de Krise, warten seit acht Partien vergeblich auf einen "Dreier" und ergatterten in diesem Zeitraum nur mickrige zwei Punkte.

Turbulenter Beginn - Ott-Elf mit komfortabler 3:1-Führung

Im Waschenberg Stadion überschlugen sich in der Anfangsphase die Ereignisse. In Minute drei hatte der Nachzügler die Nase vorne, als Robin Schinagl nach einem Querpass vopn Bastian Zuschrott erfolgreich war. Doch 180 Sekunden später schlug es im anderen Gehäuse ein - Raphael Kiesenhofer war nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle. Die Ott-Elf ließ sich vom Ausgleich nicht beirren, erarbeitete sich ein klares Übergewicht und war in Halbzeit eins das bessere Team. Nach einer knappen halben Stunde schlug die SPG aus ihrer Überlegenheit Kapital. Da Sebastian Pammer an diesem Wochenende Nachwuchs erwartet, rückte Tobias Affenzeller kurzfristig in die Startelf. Das 18-jährige Windhaager Eigengewächs marschierte von der linke Seite in den Strafraum und ließ Gästegoalie Tobias Spendlingwimmer keine Chance. Kurz vor der Pause, die vermeintliche Vorentscheidung, als der aufgerückte Innenverteidiger Karel Zatloukal eine Freistoßflanke von Maximilian Wagner zum 3:1-Halbzeitstand einnickte.

Tucho schnürt Doppelpack - SPG-Joker sticht mit erstem Ballkontakt

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Wolfmayr bekamen rund 200 Besucher ein anderes Bild zu sehen. Die Hausherren ließen im zweiten Durchgang die Zügel schleifen und wurden für ihr passives Spiel bestraft. Nach einem individuellen Fehler im Spielaufbau der Heimischen stellte Robin Tucho in Minute 57 auf 3:2. Am Beginn der Schlussviertelstunde durfte sich der 17-jährige Jung-Kicker abermals als Torschütze feiern lassen. Nach einer erneuten Unstimmigkeit in der SPG-Abwehr gelang Tucho mit seinem zweiten Treffer der Ausgleich. Im bis zum Schluss spannenden Match machten sich die Zuschauer bereits mit einer Punkteteilung vertraut, ehe in Minute 89 bei der Spielgemeinschaft ein Joker mit dem ersten Ballkontakt stach. Nach einer Ecke war der ebenerst eingewechselte Valentin Fenzl mit dem Kopf zur Stelle und fixierte den 4:3-Sieg der Ott-Elf.

Patrick Haan, Sektionsleiter SPG Windhaag/Leopoldschlag:

"Wenn es läuft, dann läuft es eben. Aufgrund der Leistrung in der ersten Halbzeit war der Sieg verdient, nach der Pause haben wir aber nachgelassen und konnten am Ende einen glücklichen Dreier einfahren. Seit der Gründung der Spielgemeinschaft konnten wir vermutlich erstmals zwei Siege in Folge feiern. Die Stimmung ist derzeit ausgezeichnet und freuen uns über ein ungewohntes Feeling. Am Karsamstag, im Kellerderby in Reichenau, wollen wir den guten Lauf fortsetzen und könnten mit einem weiteren Dreier endgültig Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle finden".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei