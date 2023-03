Arbeitssieg! Souveräner Tabellenführer zwingt Union Kefermarkt in die Knie

Details Samstag, 25. März 2023 12:41

Zum Auftakt der 15. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte stand das Kräftemessen zwischen der SPG Algenmax Pregarten 1b und der Union Kefermarkt auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Herbstmeister und dem Tabellenvierten war der Ligaprimus zu favorisieren. Die Mannen von Trainer Alexander Buchberger waren jedoch gewarnt, zumal die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten im Hinspiel mit 1:4 klar den Kürzeen gezogen hatte und am 20. August 2022 die erste und bislang einzige Saisonniederlage einstecken musste. Auch am Freitagabend boten die Kefermarkter dem souveränen Tabellenführter die Stirn und gingen in einem packenden und spannenden Match in Führung. Im Gegensatz zu ersten Begegnung konnte das auf eigener Anlöage seit 26. März 2022 ungeschlagene 1b-Team das Spiel aber drehen und mit einem hauchdünnen 2:1-Erfolg den elften Sieg in den letzten zwölf Heimspielen feiern. Die Mocea-Elf hatte im Naturdesign Hennerbichler Stadion eine weitere Überraschung vor Augen, musste sich am Ende aber knapp geschlagen geben und ergatterte in den letzten drei Partien nur einen Punkt.

Torlose 45 Minuten

Rund 150 Besucher bekamen von Beginn an ein Duell auf Augenhöhe zu sehen. Nach dem Sieg im Hinspiel wussten dier Kefermarkter erneut zu gfefallen und boten dem Favoriten von der ersten Minute an die Stirn. Wie im Hinspiel fand der Tabellenführer auch am Freitagabend schwer ins Spiel und konnten die "harte Nuss" zunächst nicht knacken. In einem offenen Match fanden die Mannen von Trainer Ionel Mocea in Halbzeit eins die beste Chance vor und hatten die Führung vor Augen. Doch nachdem ein Kefermarkter Angreifer an SPG-Schlussmann Kurt Wolf, der bereits 44 Jahre am Buckel hat, aufgrund eines massiven Pregartener Torwart-Problems jedoch in die Bresche springen musste, schon vorbei war, kratzte Linksverteigier Daniel Ernst den Ball gerade noch von der Linie. Nach munteren 45 Minuten ging es torlos in die Pause.

Direkt-Corner bringt starke Gäste in Front - Tabellenführer dreht Spiel dank "halbem Eigentor"

Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schinnerl liebäugelten die Gäste mit einem erneuten Sieg über den Herbstmeister, als Daniel Hochreiter einen Corner direkt verwandelte. Auf die Antwort des Tabellenführers mussten die Zuschauer aber nicht lange warten. Ilke Demir setzte sich auf der linken Seite unwiderstehlich durch und schlug einen Stanglpass, nach einem Duell zwischen Pregartens Dominik Affenzeller und einem Kefermarkter Verteidiger zappelte das Leder in den Maschen. Nach dem Ausgleich ging es munter hin und her, Mitte der zweiten Halbzeit kippte das Spiel durch ein "halbes Eigentor". Ein Verteidiger der Gäste wollte den Ball zu Goalie Marek Kucera köpfen, das Leder segelte jedoch über den 38-jährigen Goalie aus Tschechien. Der ebenerst eingewechselte Salmin Gradascevic, Sohn von OÖ-Liga-Coach Samir Gradascevic, nahm dieses Geschenk dankend an und brachte die Kugel im verwaisten Gehäuse unter.

Spannende Schlussphase

Die Partie stand nun auf Messers Schneide, war in der restlichen Spielzeit sowohl der Ausgleich, als auch die endgültige Entscheidung möglich. Julian Strada hatte den Matchball am Fuß, der 23-Jährige setzte den Ball von der Strafraumgrenze aber neben den Kefermarkter Kasten. In Minute 85 beinahe der Ausgleich, SPG-Keeper Wolf machte jedoch eine Top-Chance der Mocea-Elf zunichte und hielt den elften Saisonsieg des Tabellenführers fest.

Klaus Lengauer, Sektionsleiter SPG Pregarten:

"Die Kefermarkter sind ein Angsgegner und haben auch dieses Mal eine starke Performance abgeliefert. Es ist uns aber gelungen, das Spiel zu drehen und Revanche für die Niederlage im Hinspiel zu nehmen. Unser junges Team konnte den tollen Lauf fortsetzen und ist weiterhin auf dem richtigen Weg, muss aber am kommenden Freitag in Unterweitersdorf die nächste harte Nuss knacken".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei