Derbysieg! Reichenthaler Höhenflug hält an

Details Sonntag, 16. April 2023 19:38

In der 18. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte stand in der Begegnung zwischen der Sportunion Reichenthal und der Sportunion Vortuna Bad Leonfelden 1b ein Derby auf dem Programm. Die Mannschaften gingen unter verschiedenen Vorzeichen ins Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellenneunten. Während die Heimelf von Coach Johannes Umbauer zuletzt drei Siege am Stück feiern konnte, war das zweite Team des Landesliga-Tabellenführers vor sechs Tagen in Hagenberg mit 1:9 böse unter die Räder geraten und wartet seit der Zielgeraden der Hinrunde vergeblich auf einen "Dreier". Am Sonntagnachmittag setzten die formstarken Reichenthaler ihren Höhenflug fort, mit 2:1 behielten Kapitän Lukas Pühringer und Co. aber nur knapp die Oberhand. Nach einem 4:1-Erfolg im Hinspiel hoffte das 1b-Team vergeblich auf die Trendwende und ergatterte in den letzten fünf Partien nur zwei Punkte.

Sonnberger bringt Hausherren in Front

Bad Leonfelden-Coach Daniel Meindl standen im Derby einige Verstärkungen aus dem Landesliga-Kader zur Verfügung, zudem war den Gästen von Beginn an deutlich anzusehen, sich für das letztwöchige Debakel rehabilitieren zu wollen. Dennoch hatte die Umbauer-Elf in Halbzeit eins mehr vom Spiel und kreierte auch etliche klare Chancen, an deren Verwertung haperte es zunächst jedoch. Bei der besten Möglichkeit der Hausherren war Pühringer an Gästegoalie Julian Weidinger schon vorbei, der Kapitän brachte den Ball aber nicht im leeren Tor unter. Auch das 1b-Team fand eine dicke Chance zur Führung vor, Kapitän Marco Ganglberger scheiterte jedoch an Reichenthal-Schlussmann Mario Schwingshandl. Als es bereits nach einem torlosen ersten Durchgang aussah, zappelte das Leder doch noch in den Maschen. Die Umbauer-Elf kombinierte sich ansehnlich nach vorne, ehe Sonnberger einen Stanglpass von Pühringer verwertete.

Mittermüller verwandelt Elfmeter - Kapitän bringt Gäste zurück ins Spiel

Die Gäste hatten sich für die zweite Halbzeit viel vorgenommen, doch fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Hamzic erzwangen die Reichenthaler die vermeintliche Vorentschiedung. Pühringer konnte im Strafraum der Gäste nur durch ein Foul gestoppt werden und Florian Mittermüller verwandelte den fälligen Elfmeter. Trotz der klaren Führung verloren die Heimischen nicht nur die Ordnung, sondern auch den Faden. Die Meindl-Elf hingegen fand zusehends besser ins Spiel und durfte Mitte des zweiten Abschnitts auf die Wende hoffen, als Gerald Freinbichler aus rund 20 Metern abzog und die Kugel in den Winkel knallte. Nach diesem sehenswerten Treffer bekamen die Hausherren das Geschehen wieder unter Kontrolle und hatten mehrmals die Chance, den Sack endgültig zuzumachen. Bei der besten Einschussgelegenheit setzte Fabian Mülleder den Ball aus aussichtsreicher Position aber neben den Kasten. In der Schlussminute fanden die Gäste die letzte Chance im Spiel vor, ein 20-Meter-Freistoß landete aber weit über dem Reichenthaler Gehäuse.

Johannes Umbauer, Trainer und Sportlicher Leiter Union Reichenthal:

"Wir haben nicht viel zugelassen und demzufolge einen hochverdienten Sieg gefeiert, auch wenn wir uns aufgrund der vielen vergebenen Chancen das Leben selbst schwer gemacht haben. Nichtsdestotrotz konnten wir unseren Aufwärtstrend fortsetzen. Wir sind aktuell vom Relegationsplatz nur durch zwei Punkte getrennt, dennoch ist eine Präsenz im Aufstiegskampf kein Thema. In der nächsten Saison wollen wir dann aber ganz vorne anklopfen".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei